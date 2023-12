L'Europe boursière ouvre en hausse la dernière séance de l'année

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les marchés européens ont ouvert en hausse vendredi dans un contexte d'échanges peu animés pour la dernière séance de l'année 2023. À Paris, le CAC 40 avance de 0,38% à 7.564,1 points vers 08h30 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,28%, contre 0,24% pour le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,24%, l'EuroStoxx 50 0,41% et le Stoxx 600 0,26%. Sur l'année, le CAC 40 pourrait afficher un gain de 16,4%, contre 12,5% pour le Stoxx 600. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en hausse, le Dow Jones progressant de 0,14%, contre 0,15% pour le Standard & Poor's 500 et 0,17% pour le Nasdaq. L'optimisme sur une baisse prochaine des taux des banques centrales des pays riches continue d'animer les marchés, en l'absence d'autres indicateurs et alors que la plupart des opérateurs sont en vacances. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)