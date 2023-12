L'Europe boursière ouvre en hausse avant l'emploi US

PARIS (Reuters) - Les marchés européens ont ouvert en hausse modérée vendredi, les investisseurs demeurant prudents avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi non agricole aux Etats-Unis plus tard dans la journée. À Paris, le CAC 40 avance de 0,46% à 7 462,62 points vers 08h31 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,18%, contre 0,12% pour le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,12%, l'EuroStoxx 50 0,28% et le Stoxx 600 0,17%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, le Dow Jones s'affichant sans direction nette, contre une baisse de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,22% pour le Nasdaq. Le rapport mensuel sur l'emploi non agricole, publié par le département du Travail américain à 13h30 GMT, donnera une image complète de l'état des marchés du travail outre-Atlantique en novembre. L'indicateur est crucial, car il précède la prochaine réunion de la Réserve fédérale prévue le 13 décembre, la banque centrale ayant indiqué à de nombreuses reprises que la résistance des marchés du travail à ses hausses de taux soutenait la dynamique d'inflation. Plusieurs indicateurs publiés cette semaine écartent néanmoins les risques d'une surprise à la hausse, le nombre d'offres d'emploi en octobre et les créations d'emploi par le privé en novembre ayant reculé, tandis que les nouvelles inscriptions au chômage ont progressé la semaine dernière. Aux valeurs, Vivendi avance de 2,51% après son inclusion dans l'indice CAC 40, à la place de Worldline. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)