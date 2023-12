L'Europe boursière ouvre en hausse après une semaine chargée

L'Europe boursière ouvre en hausse après une semaine chargée













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les marchés européens ouvrent en hausse vendredi, les investisseurs digérant de nombreuses décisions de banques centrales qui font espérer que le cycle de hausse des taux est terminé. À Paris, le CAC 40 avance de 0,35% à 7.602,73 points vers 08h20 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,51%, contre 0,22% pour le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,22%, l'EuroStoxx 50 0,43% et le Stoxx 600 0,29%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en hausse, le Dow Jones progressant de 0,31%, contre 0,23% pour le Standard & Poor's 500 et 0,28% pour le Nasdaq. Après la Réserve fédérale américaine mercredi, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque nationale de Suisse ont maintenu leurs taux à leurs niveaux actuels jeudi, même si leur discours s'est révélé moins accommodant que celui de la banque centrale américaine. Les marchés n'en parient pas moins que les hausses de taux sont terminées, et que les économies pourraient sortir de la crise inflationniste sans dommages. Vendredi, le membre du conseil des gouverneurs de la BCE, François Villeroy de Galhau, a indiqué qu'il n'y aurait, sauf surprise, pas de nouvelles hausses de taux et que l'économie européenne devrait échapper à la récession. Les investisseurs seront attentifs aux indicateurs PMI en zone euro, attendus à 09h00 GMT, ainsi qu'à la production industrielle aux Etats-Unis, qui sera publiée à 13h30 GMT. Aux valeurs, Antin Infrastructure Partners bondit de 7,07%, parmi les plus fortes hausses du SBF120, JP Morgan ayant relevé sa recommandation de "neutre" à "surpondérer". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)