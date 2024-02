L'Europe boursière mitigée, les résultats animent les échanges

PARIS (Reuters) - Les marchés européens ont ouvert en ordre dispersé jeudi après un déluge de résultats et en l'absence de nouvelles données macroéconomiques. À Paris, le CAC 40 est stable à 7.611,98 points vers 08h26 GMT. À Francfort, le Dax stagne, contre une hausse de 0,13% pour le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,13%, l'EuroStoxx 50 0,11% et le Stoxx 600 cherche une direction. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street atone, le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq ne montrant pas de direction marquée. Les marchés réagissent aux nombreux résultats publiés jeudi, en l'absence de nouvelles données macroéconomiques qui pourraient appuyer l'attentisme des banques centrales, ou pousser les marchés à anticiper un assouplissement monétaire plus rapide. En France, Vinci, Crédit Agricole, Société Générale, Publicis, Unibail et Kering réagissent après leurs derniers chiffres. Ailleurs en Europe, Siemens et Maersk sont sanctionnés après des résultats moins bons que prévus. Aux valeurs, Unibail grimpe de 5,38%, en tête du CAC 40. Crédit Agricole dégringole de 4,36%, en queue de l'indice français. Maersk recule de 10,49% et entraîne Hapag Lloyd dans sa baisse, le groupe allemand chutant de 8,18%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)