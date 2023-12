L'Europe boursière mitigée avant les PMI

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les marchés européens ont ouvert sur une note mitigée mardi, avant la publication d'indicateurs d'activité en zone euro et aux Etats-Unis, et alors que les marchés commencent à se préparer à plusieurs décisions de banques centrales la semaine prochaine. À Paris, le CAC 40 avance de 0,24% à 7.350,13 points vers 08h35 GMT. À Francfort, le Dax ne montre pas de direction marquée, comme le FTSE à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 hésite, l'EuroStoxx 50 0,16% et le Stoxx 600 cherche une direction. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en baisse, le Dow Jones reculant de 0,15%, contre 0,26% pour le Standard & Poor's 500 et 0,43% pour le Nasdaq. Les indices PMI des services et composites définitif sont attendus pour la France, l'Allemagne et la zone euro à partir de 08h50 GMT, et devraient confirmer la contraction de l'activité dans les pays du bloc, selon le consensus Reuters. Les indices PMI des services et composites définitifs pour le Royaume-Uni sont prévus à 09h30 GMT et attendus en légère expansion. Ces indicateurs sont d'autant plus importants qu'ils précèdent la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne pour 2023, qui se conclura le 14 décembre. Aux valeurs, Carmat bondit de 34,82% après avoir annoncé prévoir de produire 500 coeurs artificiels par an dès 2024, conformément à ses objectifs. Nokia recule de 9,14% en queue du Stoxx 600 après que AT&T a déclaré lundi avoir choisi Ericsson pour construire un réseau de télécommunications utilisant uniquement la technologie dite ORAN. Le groupe suédois avance de 9,19%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)