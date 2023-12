L'Europe boursière hésite à aller plus haut avant la fin d'année

L'Europe boursière hésite à aller plus haut avant la fin d'année













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont ouvert hésitantes mercredi après le week-end prolongé de Noël, la séance s'annonçant calme avant la fin d'année. À Paris, le CAC 40 avance de 0,2% à 7.584,17 points vers 08h27 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,23%, contre un FTSE à Londres sans direction marquée. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est hésitant, l'EuroStoxx 50 avance de 0,24% et le Stoxx 600 de 0,22%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, ni le Dow Jones, ni le Standard & Poor's 500 ni le Nasdaq ne montrant de direction marquée. Aucun indicateur ou déclaration de politique monétaire ne sont attendus mercredi, alors que la majorité des opérateurs sont en congés. Les mouvements devraient demeurer limités cette semaine, mais la faible volatilité pourra amplifier les réactions de marché, à la hausse comme à la baisse. Jeudi seront attendues les nouvelles inscriptions au chômage pour la semaine au 23 décembre. Aux valeurs, Bayer avance de 1,8%, le groupe ayant annoncé avoir remporté un procès intenté par un américain qui accusait le Roundup produit par le conglomérat d'être à l'origine de son cancer. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)