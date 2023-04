L'Europe boursière finit sur une note hésitante avec les préoccupations sur l'inflation

L'Europe boursière finit sur une note hésitante avec les préoccupations sur l'inflation













Crédit photo © Reuters

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé mercredi après plusieurs résultats d'entreprises et un regain d'inquiétude lié à l'inflation, avec pour conséquence une remontée des rendements obligataires. À Paris, le CAC 40 a pris 0,21% à 7.549,44 points. Le Footsie britannique a reculé de 0,13% et le Dax allemand a grignoté 0,08%. L'indice EuroStoxx 50 a cédé 0,01%, le FTSEurofirst 300 0,05% et le Stoxx 600 0,1%. Les rendements des emprunts d'Etat européens ont atteint en séance leur niveau le plus élevé en plus d'un mois, les investisseurs anticipant de nouvelles hausses des taux d'intérêt en zone euro et au Royaume-Uni. Le chef économiste de la Banque centrale européenne s'est prononcé mardi en faveur d'un tour de vis sur les taux en mai, tout en précisant que l'ampleur de la hausse dépendrait des données à venir. Si Eurostat a annoncé dans la matinée que la hausse des prix à la consommation avait bien ralenti à 6,9% le mois dernier dans la zone euro, elle a également confirmé que l'inflation sous-jacente s'était en revanche accélérée, ce qui devrait maintenir la pression sur la BCE. Il en va de même pour la Banque d'Angleterre (BoE) alors que le Royaume-Uni est l'unique pays d'Europe occidentale à toujours enregistrer une inflation à deux chiffres. Par conséquent, Bank of America, BNP Paribas ou encore RBC Capital Markets s'attendent à ce que la BoE relève son taux d'un quart de point en mai, en non plus qu'elle le laisse inchangé. En ce qui concerne la Réserve fédérale américaine, les marchés anticipent aussi une hausse d'un quart de point le 3 mai et se montrent plus réticents à 'pricer' une baisse dans l'année. WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, Wall Street perdait environ 0,2%. Netflix cédait 3,32% après avoir fait état de prévisions décevantes pour le trimestre en cours et l'action Tesla reculait de 1,86%, une nouvelle baisse des prix de certains véhicules électriques du constructeur automobile aux Etats-Unis soulevant des inquiétudes sur ses marges. Dernière grande banque à avoir publié ses résultats du premier trimestre, Morgan Stanley abandonnait 0,68% en réaction à la baisse de son bénéfice, freiné par les difficultés de sa division de banque d'investissement. VALEURS Worldline a gagné 0,92% après l'annonce de négociations exclusives avec Crédit Agricole pour créer une coentreprise dans les services de paiement. OVHcloud a chuté de 8,95%, après la dégradation de sa prévision de chiffre d'affaires et de marge d'Ebitda ajusté pour 2023. ASML, grand fabricant d'équipements pour semi-conducteurs, a lâché 3,69% en raison d'inquiétudes sur le ralentissement de la demande. Dans son sillage, STMicroelectronics a perdu 2,10% et Infineon 2,55%. L'indice européen de la technologie a perdu 1,94%, un mouvement qui s'explique également par la volatilité sur le marché obligataire. TAUX Les rendements des emprunt d'Etat en zone euro, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis ont atteint leur plus haut niveau en environ un mois, les investisseurs s'attendant à une nouvelle hausse des taux de la part de la BCE, de la BoE et de la Fed. Le dix ans allemand a pris plus de trois points de base à 2,504% et son équivalent américain gagne cinq point à 3,6368%. Le rendement du Gilt britannique de même échéance a fait un bond supérieur à dix points de base pour finir à plus de 3,85% pour la première fois depuis début mars. CHANGES Avec la remontée des rendements souverains, le dollar prend 0,2% face à un panier de devises. L'euro recule légèrement face au billet vert et face à la livre sterling, celle-ci profitant de la perspective de plus en plus nette d'un relèvement du taux directeur britannique après le ralentissement moins important qu'attendu de l'indice CPI. PÉTROLE Les cours du pétrole sont dans le rouge, la crainte que de nouvelles hausses de taux aux Etats-Unis freinent l'économie et la consommation de brut l'emportant sur une baisse plus forte que prévu des stocks américains. Le Brent perd 1,56% à 83,45 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,77% à 79,43 dollars. (Laetitia Volga, édité par Matthieu Protard)