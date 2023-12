L'Europe boursière finit hésitante avant Noël

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont clôturé vendredi sur de faibles variations et Wall Street était orientée dans le vert à la mi-séance, le rallye de Noël des marchés actions étant conforté par un nouvel indicateur montrant le ralentissement des pressions inflationnistes aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 a fini pratiquement stable (-0,03%) à 7.568,82 points. Le Dax allemand a avancé de 0,11%. Le Footsie britannique a grignoté 0,04% dans une séance écourtée alors que la Bourse de Londres sera fermée lundi et mardi pour les fêtes de Noël. Les autres places européennes rouvriront à partir de mardi. L'indice EuroStoxx 50 a reflué de 0,07% mais le FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 ont pris chacun 0,13%. Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a perdu 0,37%, tandis que le Stoxx 600 a progressé de 0,20%, ce dernier indice s'acheminant vers un deuxième mois consécutif dans le vert. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones s'octroie 0,1%, le Standard & Poor's 500 0,28% et le Nasdaq 0,29%. Les trois indices pourraient connaître une huitième semaine consécutive dans le vert, avec notamment un S&P-500 qui pourrait enregistrer sa meilleure performance hebdomadaire depuis 2017, tandis que le Nasdaq et le Dow Jones visent leur plus forte hausse hebdomadaire depuis 2019. Le rallye de Noël des marchés actions est alimenté par les annonces de la Fed, qui a décidé la semaine dernière de maintenir ses taux inchangés, tandis que son président Jerome Powell a laissé entendre que le coût du crédit devrait baisser l'an prochain. La publication vendredi de l'indicateur PCE des prix aux Etats-Unis, mesure préférée de l'inflation par le Fed, a renforcé cette perspective puisque les prix ont reculé en novembre pour la première fois depuis plus de trois ans et demi, permettant à l'inflation de revenir en dessous des 3% en rythme annuel. "Cela confirme l'hypothèse d'une baisse des taux dès le mois de mars", a commenté David Russell, stratège marchés chez TradeStation. "Ces données nous montrent que le tournant inflationniste s'est produit il y a un certain temps et qu'à mesure que nous avançons dans l'avenir, les effets de base continueront à se faire sentir", a-t-il ajouté. Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les marchés financiers tablent avec une probabilité de 82,5% sur une baisse d'au moins 25 points de base des taux de la Fed en mars. Ils prévoient que les coûts d'emprunts seront amputés de 125 points de base d'ici septembre 2024. VALEURS Les valeurs liées au jeux vidéos ont souffert en réaction à l'annonce de restrictions en Chine dans le secteur: dans le sillage du plongeon du géant chinois du numérique Tencent (-12,35%), dont le groupe néerlandais Prosus (-13,23%) est le premier actionnaire, Ubisoft a reculé de 1,33%. L'indice des nouvelles technologies en Europe a reflué de 0,75%. Les fabricants et distributeurs d'équipements sportifs européens comme Adidas (-5,29%), Puma (-7,18%), JD Sports (-5,145%) ont trébuché après l'abaissement des prévisions de Nike (-10,71%). L'indice européen des biens de consommation personnelle et ménagers a abandonné 0,65%. Côté hausse, le segment de l'énergie (+0,39%) et celui des ressources de base (+0,61%) ont cependant offert du soutien au Stoxx 600. Nexity, lui, s'est envolé de 10,94% à la faveur de discussions pour céder ses activités de services aux particuliers. LES INDICATEURS DU JOUR Le moral des ménages américains s'est amélioré en décembre davantage que prévu en première estimation, à 69,7, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Les ventes au détail au Royaume-Uni ont progressé (+1,3%) d'un mois sur l'autre en novembre plus fortement qu'attendu, tandis que le produit intérieur brut (PIB) du pays a reculé de 0,1% au troisième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent. L'indice de confiance des ménages en France est ressorti en hausse, à 89 points, en décembre, dépassant les estimations, selon l'enquête mensuelle de conjoncture de l'Insee. CHANGES Le dollar recule de 0,2% face à un panier de devises internationales, à un plus bas de cinq mois, après la publication de l'indice PCE des prix aux Etats-Unis. Le billet vert a perdu à ce stade sur les deux dernières semaines plus de 2% et s'achemine vers un repli d'un peu moins de 2% sur l'ensemble de l'année. L'euro se négocie à 1,101 dollar (+0,02%), au plus haut depuis le mois d'août. La livre sterling s'affiche à 1,2714 dollar (+0,2%) après des indicateurs contrastés au Royaume-Uni. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini en hausse d'environ un point de base, à 1,972%, mais reste sous la barre des 2%, tandis que celui à deux ans a perdu 3,7 points à 2,422%. Le dix ans allemand devrait enregistrer sur la période novembre-décembre sa plus forte chute depuis 2008. Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor à dix ans s'affiche en hausse d'un peu plus d'un point de base, à 3,908% contre un pic à plus de 5% touché en octobre. PÉTROLE Les cours pétroliers s'acheminent vers un gain hebdomadaire de près de 4% en raison de la persistance des tensions en mer Rouge: le Brent avance de 0,01% à 79,40 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,2% à 74,04 dollars. MÉTAUX L'or prend 0,43% à 2.054,2871 dollars l'once, à un sommet de près de trois semaines sur fond de dépréciation du dollar et des rendements obligataires dans un contexte d'anticipations de baisse des taux de la Fed. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)