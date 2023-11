L'Europe boursière finit dans le vert, les investisseurs à l'affût de l'inflation

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, les investisseurs restant toutefois prudents avant la publication cette semaine des données sur l'inflation qui devraient fournir des indices sur la trajectoire monétaire de part et d'autre de l'Atlantique. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,6% à 7 087,06 points. Le Footsie britannique a pris 0,89% et le Dax allemand 0,73%. L'indice EuroStoxx 50 a fini sur un gain de 0,83%, le FTSEurofirst 300 de 0,75% et le Stoxx 600 de 0,75%. Les investisseurs restent à l'affût de nouveaux indices sur l'orientation des taux d'intérêt en Europe et aux États-Unis, l'attentisme prévalant sans indicateurs prévus dans la journée et avant la publication des chiffres de l'inflation américaine mardi, ceux du Royaume-Uni mercredi et ceux de la zone euro vendredi. "Il ne se passe pas grand-chose, nous sommes coincés entre ce qui s'est passé la semaine dernière et ce qui nous attend cette semaine, et les rendements des Bunds se consolident dans le bas de la fourchette", a déclaré Kenneth Broux, analyste chez Société Générale. Toutefois, les incertitudes demeurent, et Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a averti vendredi que les prix dans la zone euro pourraient augmenter au cours des prochains mois. Le vice-président de l'institution, Luis de Guindos, a quant à lui dit lundi que Francfort disposerait en décembre de plus d'informations pour réévaluer les perspectives en matière d'inflation et les mesures de politique économique requises. VALEURS La progression des prix du pétrole après la publication du rapport mensuel des pays exportateurs a soutenu l'indice européen de l'énergie, qui a fini sur un gain de 1,32%, ainsi que les actions des majors Shell (+1,25%) et BP (+1,43%). Parmi les meilleures performances du Stoxx 600, Phoenix Group a bondi de 5,6%, après que l'assureur a relevé lundi ses prévisions de trésorerie pour l'ensemble de l'année. British Land a pris 1,8%, la société immobilière ayant déclaré qu'elle s'attendait à une croissance annuelle des loyers dans le haut de la fourchette de ses prévisions précédentes. A Paris, Technip Energies a reculé de 0,3% après que Barclays a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "surpondérer". Orpea a abandonné de 14,4%, le groupe d'Ehpad ayant annoncé une première augmentation de capital d'environ 3,9 milliards d'euros. A WALL STREET A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones est reparti en hausse après ses pertes de début de séance et avance de 0,28% et le Standard & Poor's 500 grappille 0,09%, tandis que le Nasdaq Composite perd 0,02%. Les valeurs technologiques telles que Microsoft, Amazon.com et Apple sont en baisse avec la progression des rendements de l'obligation américaine à 10 ans. Boeing avance de 4,2% après que Bloomberg a rapporté que la Chine envisageait de reprendre ses achats d'avions 737 Max. CHANGES Le dollar recule (-0,21%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,17% à 1,0699 dollar. TAUX Les rendements obligatoires en zone euro ont fini sur une petite progression lundi, mais la prudence reste de mise avant les rendez-vous clés de la semaine. Le rendement du dix ans allemand a gagné 1 point de base à 2,719%, et celui du taux à deux ans a avancé de plus de 2 points de base à 3,17%. Les marchés obligataires américains sont stables à l'heure de la clôture en Europe après avoir progressé légèrement avec la décision de Moody's d'abaisser vendredi la perspective de la note de crédit de la dette publique américaine. Le rendement de l'obligation à dix ans ressort à 4,6379%, et celui à deux ans à 5,0454%. PÉTROLE Les prix du pétrole grimpent après la publication d'un rapport mensuel de l'Opep qui a apaisé les inquiétudes du marché concernant la baisse de la demande aux États-Unis et en Chine et a légèrement revu à la hausse les prévisions de croissance de la demande mondiale pour 2023. Le Brent prend 1,58% à 82,72 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 1,68% à 78,47 dollars CLc1. (Rédigé par Augustin Turpin et Diana Mandiá)