L'Europe boursière finit dans le vert, la BCE réitère sa prudence sur les taux

L'Europe boursière finit dans le vert, la BCE réitère sa prudence sur les taux













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi et consolidé leurs gains après les records de la veille, mais sur une note plus modérée, les responsables de la BCE ayant appelé à nouveau à la prudence concernant une réduction rapide des taux d'intérêt. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,7% à 7.966,68 points. Le Footsie britannique a gagné 0,28% et le Dax allemand 0,28%. L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,36%, le FTSEurofirst 300 de 0,42% et le Stoxx 600 de 0,42%. Le CAC 40 termine ainsi sa troisième semaine d'affilée en hausse et enregistre un gain hebdomadaire de 2,5%. Sur la semaine, le Stoxx 600 a pris 1,1%. A lire aussi... Les Bourses européennes, qui ont connu une forte progression la veille dans le sillage des résultats de Nvidia, poids lourd de l'intelligence artificielle, ont évolué sur une note beaucoup plus modérée vendredi, le marché ayant reçu des commentaires de plusieurs responsables de la politique monétaire préconisant une approche prudente en matière de réduction des taux d'intérêt. Si la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a dit que les données sur la croissance des salaires en zone euro au quatrième trimestre étaient encourageantes, elle a également dit qu'elles n'étaient pas encore suffisantes pour donner à l'institut de Francfort la certitude que l'inflation a été vaincue. Les deux membres allemands du Conseil des gouverneurs de la BCE, Isabel Schnabel et Joachim Nagel, se sont également montrés prudents, appelant à ne pas céder à la tentation d'une baisse prématurée des taux et avertissant que les efforts pour ramener l'inflation à sa cible pourraient être plus difficiles que prévu. Les investisseurs s'attendaient vendredi à ce que la BCE réduise ses taux d'intérêt 90 points de base en 2024, en baisse par rapport à 102 points de base lundi. Début février, ils misaient sur plus de 150 points de base. Les marchés auront de quoi alimenter leurs paris la semaine prochaine avec une salve de données sur l'inflation aux États-Unis, en zone euro et au Japon et avec les indices d'activité PMI en Chine. VALEURS Fnac Darty a grimpé de 7,8% après la publication de ses résultats pour 2023, marqués par le recul du résultat opérationnel mais une forte génération de trésorerie. Bouygues a perdu 1,6% après avoir signé un accord d'exclusivité pour le rachat de La Poste Telecom. Ailleurs en Europe, la banque britannique Standard Chartered a pris 4,8% alors qu'elle a annoncé un rachat d'actions d'un milliard de dollars après une hausse de 18% de ses bénéfices en 2023. A WALL STREET A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones gagnait 0,35% et le Standard & Poor's 500 0,13%, tandis que le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, perdait 0,16% après le rallye de jeudi mené par le fabricant de semi-conducteurs Nvidia. LES INDICATEURS DU JOUR La lecture révisée du PIB allemand a confirmé vendredi que la première économie d'Europe s'était contractée de 0,3% sur les trois derniers mois de 2023, tandis que le moral des entrepreneurs allemands s'est très légèrement amélioré en février. CHANGES Les marchés de changes restent stables. Le dollar recule (-0,03%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,02% à 1,0825 dollar. TAUX Les rendements obligatoires en zone euro ont fini en baisse vendredi, les responsables de la BCE continuant à réduire les espoirs d'une baisse rapide des taux. Le rendement du dix ans allemand a perdu sept points de base à 2,36%, et celui du taux à deux ans environ quatre points de base à 2,8693%. Les marchés obligataires américains reculent également, avec celui à dix ans perdant sept points de base à 4,2539%, et celui à deux ans trois points de base à 4,6832%. PÉTROLE Les prix du pétrole reculent et sont en passe de mettre fin à une série de gains de deux semaines. Le brut souffre notamment des commentaires du gouverneur de la Fed Christopher Waller, qui a dit jeudi que la banque centrale américaine devrait retarder les réductions de taux d'intérêt d'au moins deux mois supplémentaires, ce qui pourrait ralentir la croissance économique et freiner la demande de pétrole. Le Brent perd 1,95% à 82,04 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 2,1% à 76,96 dollars. (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)