L'Europe boursière finit dans le rouge après des résultats mitigés

Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en légère baisse mercredi dans une séance indécise où les investisseurs ont digéré des résultats contrastés d'entreprises, tandis qu'à Wall Street, la tendance était légèrement positive, portée par des publications comme celle de Ford. À Paris, le CAC 40, pénalisé par TotalEnergies, a fini en repli de 0,36% à 7.611,26 points. Le Footsie britannique a abandonné 0,68% et le Dax allemand a cédé 0,65%. L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,26%, le FTSEurofirst 300 de 0,32% et le Stoxx 600 de 0,30%. Les marchés actions en Europe ont passé une grande partie de la séance légèrement dans le vert jusqu'à l'ouverture de Wall Street où les rendements obligataires se sont légèrement tendus après les propos du président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, qui a évoqué une possible baisse des taux des fonds fédéraux à seulement deux ou trois reprises cette année aux Etats-Unis. Le Stoxx 600 a surtout été animé par les publications d'entreprises, la hausse du compartiment de l'automobile (+0,51%) à la suite des bons résultats de Ford compensant le repli de l'énergie (-1%). Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,40%, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,74% après avoir touché un record à 4.995,04 points, tandis que le Nasdaq prend 0,81%. Ford Motor gagne 3,76% après l'annonce par le constructeur automobile d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu et le versement d'un dividende supplémentaire aux actionnaires. General Motors progresse de 1,44% tandis que le secteur de la consommation non-essentielle (+1,05%) prend la tête du S&P 500. Les publications de Chipotle Mexican Grill's (+7,4%) et Hilton Worldwide (+1,6%) sont également saluées. "Jusqu'à présent, les résultats sont un peu meilleurs que prévu. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est certainement mieux que les chiffres négatifs auxquels les investisseurs s'attendaient", déclare Robert Pavlik, gérant chez Dakota Wealth. Côté baisse, Snap s'effondre de 34,84% après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en deçà des prévisions. Pinterest perd 0,59%. VALEURS TotalEnergies, qui a cédé 3,16%, a pesé sur le CAC 40, les analystes de RBC Capital Markets soulignant une publication qui contient globalement peu de "feux d'artifices". Le producteur norvégien de pétrole et de gaz Equinor a chuté de 7,76% après l'annonce d'une réduction de la rémunération des actionnaires sur fond de ralentissement de la croissance de son bénéfice trimestriel. Vestas, le plus grand fabricant mondial d'éoliennes, a en revanche grimpé de 6,36% à la faveur d'un bénéfice d'exploitation ajusté supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre. Stellantis, qui a fini en hausse de 1,05%, a inscrit un record en séance à 22,09 euros, tandis que Renault a progressé de 2,13%. Dans les autres compartiments, la publication du brasseur danois Carlsberg (+4,02%) a été applaudie, tandis que celles du joaillier Pandora (-0,39%) et d'Akzo Nobel (-1,64%) ont déçu. Sainsbury's a abandonné 6,06% après une actualisation de son plan d'économies et Deutsche Post perdu 5,21% après l'annonce de la réduction de la participation de l'Etat allemand dans le groupe de messagerie et de livraison de colis. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini stable à 2,314% après sa récente hausse, aidée notamment par la baisse plus forte que prévu de la production industrielle allemande en décembre, qui ravive l'espoir d'une réduction rapide des taux de la Banque centrale européenne (BCE). Le rendement des Treasuries à dix ans progresse légèrement, à 4,1057%, alors que le département du Trésor américain doit lever ce mercredi 42 milliards de dollars à 10 ans. Après les propos de Neel Kashkari, les investisseurs sont dans l'attente des interventions d'autres responsables de la Fed comme Adriana Kugler, Michelle Bowman ou encore Thomas Barkin. CHANGES Le dollar revient d'un pic de près de trois mois, cédant 0,1% face à l'euro qui s'échange à 1,0765, faute de nouveaux catalyseurs macroéconomiques. Contre un panier de devises de référence, le billet vert recule de 0,07%. PÉTROLE Les cours pétroliers sont soutenus par la baisse plus forte que prévu des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis: le Brent avance de 0,38% à 78,89 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,40% à 73,60 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)