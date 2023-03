L'Europe boursière en hausse, le retour d'Ermotti chez UBS soutient les banques

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mercredi dans les premiers échanges, tirées notamment par le compartiment bancaire, avec l'annonce du retour de Sergio Ermotti à la tête d'UBS, et par le redressement de l'indice des nouvelles technologies, grâce à Infineon et Alibaba. À Paris, le CAC 40 prend 0,72% à 7.139,14 points vers 08h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,41% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,44%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,7%, le FTSEurofirst 300 de 0,6% et le Stoxx 600 de 0,52%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent également une hausse de 0,52% pour le Dow Jones, de 0,76% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,82% pour le Nasdaq. UBS a annoncé mercredi la nomination surprise de son ancien patron Sergio Ermotti, l'actuel président de Swiss Re (-0,13%) au poste de président-directeur général afin de piloter le rachat de Credit Suisse, dernier développement en date jugé positif dans le secteur bancaire qui tente de se remettre des récentes turbulences. "Nous saluons la nomination de Sergio Ermotti et pensons qu'il est la bonne personne pour cette tâche difficile, compte tenu de son expérience dans la transformation réussie d'UBS après la crise financière mondiale", écrit la banque Vontobel dans une note. Dans le sillage d'UBS qui avance en Bourse de 2,14% et de Credit Suisse qui gagne 1,95%, les banques françaises Société générale et Credit agricole s'adjugent respectivement 0,94% et 0,59%, tandis que l'indice des valeurs bancaires sur le Stoxx 600 prend 0,78% et celui de la finance 0,91%. Dans le reste de l'actualité des entreprises, Infineon s'envole de 7,49% à la faveur du relèvement de ses prévisions financières pour le deuxième trimestre et l'ensemble de l'année. L'indice des nouvelles technologies prend 1,8% après sa forte baisse dans les dernières séances liées à la remontée des rendements obligataires. Le géant chinois Alibaba, qui va se scinder en six unités, soutient également le secteur, son action ayant bondi de 16,3% à la Bourse de Hong Kong et de 14,3% à Wall Street. Côté baisse, Mercedes-Benz fléchit de 2,34% après une information selon laquelle le fonds souverain koweïtien, troisième actionnaire du constructeur automobile allemand, envisage de réduire sa participation dans le groupe à moins de 5%. Dans les indicateurs économiques du jour, le moral des consommateurs allemands devrait se redresser en avril avec la baisse des prix de l'énergie, selon l'institut GfK, tandis qu'en France, la confiance des ménages a légèrement reculé en mars, d'après l'enquête de l'Insee. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)