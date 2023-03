L'Europe boursière en hausse, espoir d'un ralentissement de l'inflation

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse jeudi dans les premiers échanges, soutenues notamment par l'espoir d'une décélération de l'inflation en Allemagne, première économie du bloc, avant la publication vendredi des chiffres en la matière pour l'ensemble de la zone euro. À Paris, le CAC 40 prend 0,95% à 7.254,93 points vers 08h35 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,33% et à Francfort, le Dax s'adjuge 1,09%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 1,07%, le FTSEurofirst 300 de 0,66%. Le Stoxx 600 gagne 0,86% à 454,09 points, à un plus haut de deux semaines. Sur l'ensemble du trimestre, le CAC 40 prend à ce stade 12,03% et le Stoxx 600 6,84%. Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent une poursuite de la hausse à Wall Street avec un gain de 0,27% pour le Dow Jones, de 0,34% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,24% pour le Nasdaq. La tendance positive outre Atlantique a été soutenue la veille par les nouvelles technologies, avec notamment les prévisions de Micron dont le titre a progressé de 7,2%. En Europe, le principal rendez-vous macroéconomique concerne les données sur les prix à la consommation (CPI). Les premiers chiffres de l'inflation dans le land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie montrent une décélération à 0,6% sur un mois et à 6,9% sur un an contre respectivement +1,0% et +8,5% en février. Les données nationales pour l'Allemagne seront publiées à 12h00 GMT, tandis que celles pour l'ensemble de la zone euro sont prévues vendredi. Le sentiment des investisseurs pourrait toutefois évoluer avec la publication à 12h30 GMT des chiffres définitifs du PIB américain au quatrième trimestre et la statistique de l'indice des prix PCE, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine (Fed). En Bourse, le compartiment de l'immobilier (+2,76%) enregistre la meilleure performance du Stoxx 600 avec le recul des rendements obligataires et la perspective d'une modération des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) si le ralentissement de l'inflation en Allemagne se confirme. Dans l'actualité des enteprises, H&M bondit de 8,92%. Le distributeur suédois d'habillement a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation surprise pour la période décembre-février alors que les analystes anticipaient une perte nette. Philips gagne 4,96%, son directeur général ayant déclaré s'attendre à des accords sur les appareils respiratoires cette année. Le groupe britannique d'électricité SSE avance de 2,73% après le relèvement de sa prévision de bénéfice annuel. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)