L'Europe boursière devrait ouvrir en hausse prudente

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère progression lundi bien que les préoccupations sur la guerre en Ukraine, les politiques monétaires des banques centrales et la situation sanitaire en Chine devraient rester élevées.

Les contrats à terme indiquent une hausse de 0,27% pour le CAC 40 parisien, de 0,25% pour le Dax à Francfort, de 0,15% pour le FTSE à Londres et de 0,24% pour l'EuroStoxx 50.

La semaine dernière, le Stoxx 600 a abandonné 0,23% et le CAC 40 a perdu 1% en raison des inquiétudes persistantes concernant l'inflation et l'impact économique de la guerre en Ukraine.

Volodimir Zelensky a insisté dimanche sur la protection de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, après avoir laissé entendre plus tôt qu'il était disposé à un compromis, alors que doivent s'ouvrir ce lundi en Turquie des pourparlers de paix entre son pays et la Russie.

Moscou a laissé entendre vendredi que ses objectifs étaient revus pour se concentrer sur le contrôle de la région du Donbass, où des séparatistes pro-russes combattent les forces ukrainiennes depuis 2014.

Les investisseurs s'interrogent en outre sur la politique monétaire des Etats-Unis après que le président de la Réserve fédérale (Fed) a ouvert la porte la semaine dernière à une hausse de taux plus importante pour endiguer la hausse des prix.

La semaine qui s'ouvre sera animée en indicateurs économiques avec notamment les derniers chiffres de l'inflation en zone euro, attendue sur un record à 6,5% selon le consensus Reuters, les dépenses et revenus des ménages américains et le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis.

A WALL STREET

A l'exception du Nasdaq, les indices de la Bourse de New York ont fini en légère hausse vendredi portée en grande partie par les valeurs bancaires grâce à une hausse du rendement du bon du Trésor à dix ans, à plus de 2,5%.

Le Dow Jones a gagné 0,44% à 34.861,24 points et le S&P-500 a pris 0,51% à 4.543,06 points. La séance a été marquée en revanche par un recul des valeurs du secteur technologique et le Nasdaq Composite a reculé de 0,16% à 14.169,30 points.

Les contrats à terme indiquent pour le moment une baisse à Wall Street.

EN ASIE

Après neuf séances consécutives de gains, l'indice Nikkei à Tokyo a terminé en baisse de 0,73%.

En Chine, l'indice CSI300 a reculé de 1,11% et l'indice SSE de Shanghai de 0,35% en raison des inquiétudes liées à l'épidémie de COVID-19 dans le pays.

Depuis ce lundi, la ville de Shanghai est soumise à un confinement en deux étapes afin de permettre le dépistage du COVID-19 de sa population. La capitale financière chinoise a enregistré dimanche le nombre record de 3.450 cas d'infection asymptomatique.

TAUX

Après avoir grimpé de 33 points de base la semaine dernière, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans continue de monter et a inscrit en séance un plus haut depuis mai 2019 à 2,557%, avant de revenir autour de 2,51%, les investisseurs tablant sur un resserrement monétaire accélérée de la Réserve fédérale face à l'inflation.

Les marchés monétaires prévoient huit hausses des taux de la Fed pour le reste de l'année, ce qui porterait la fourchette de taux des fonds fédéraux entre 2,50% et 2,75%.

Le rendement des emprunts d'Etat à cinq ans, à {US5YT=RR;RT_YIELD_1}%, dépasse celui des Treasuries à 30 ans, à {US30YT=RR;RT_YIELD_1}%, marquant une inversion de la courbe des taux.

Dans les premiers échanges, le dix ans allemand gagne deux points de base, à 0,579%, après avoir franchi 0,6% pour la première fois en près de quatre ans.

Au Japon, le rendement de l'obligation d'Etat à dix ans (JGB) a atteint son plus haut niveau en six ans, à 0,250%, atteignant ainsi la limite haute tolérée par la Banque du Japon en dépit d'une intervention de la banque centrale pour tenter de freiner la remontée des rendements des obligations souveraines.

La BoJ a annoncé son intention d'acheter un montant illimité d'obligations d'Etat à dix ans à 0,25%.

CHANGES

Le yen est tombé à son plus bas niveau en plus de six ans face au dollar à la suite des annonces de la BoJ.

"Cette mesure, largement anticipée, contribuera à freiner la hausse des rendements des JGB", a déclaré Masahiro Ichikawa, responsable de stratégie chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

"Il s'agit d'un message de la BoJ indiquant qu'elle maintiendra une politique ultra-accommodante pour le moment", a-t-il ajouté.

Face à un panier de devises internationales prend 0,3% et l'euro recule à 1,0959 dollar.

Sur les marchés des cryptomonnaies, le bitcoin a atteint en début de séance son plus haut niveau depuis début janvier, à 47.765,94 dollars.

PÉTROLE

Sur le marché pétrolier, les cours sont en baisse alors que les inquiétudes concernant le ralentissement de la demande en Chine se sont accrues après que les autorités de Shanghai ont annoncé une confinement en deux étapes.

Le Brent perd 4,23% à 115,55 dollars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 4,68%, à 108,57.

(Edité par Matthieu Protard)