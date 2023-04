L'Europe boursière devrait entamer la semaine en légère hausse

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse lundi à l'ouverture, à l'orée d'une semaine riche en indicateurs économiques et en résultats d'entreprises pour le premier trimestre. Les premières indications disponibles donnent une progression de 0,23% pour le CAC 40 parisien et le FTSE à Londres, de 0,16% pour le Dax à Francfort et l'EuroStoxx 50. Vendredi, les Bourses européennes ont fini dans le vert, les résultats supérieurs aux attentes des banques américaines et la perspective d'une pause dans le cycle de hausses des taux de la Réserve fédérale (Fed) ayant permis au Stoxx 600 d'atteindre un pic de plus d'un an. Des pans entiers de l'économie américaine ont déjà commencé à ralentir sous l'effet de la hausse des taux. Cependant, la résistance des ventes au détail de base et un bond des anticipations d'inflation ont conduit les investisseurs à limiter l'ampleur de l'assouplissement monétaire attendu cette année à environ 55 points de base. "Les données d'avril sur le marché du travail, l'inflation et la consommation indiquent que la Fed a encore du travail à faire et qu'un atterrissage en douceur est plus probable qu'une contraction brutale et relativement soudaine de l'activité", ont déclaré les analystes d'ANZ, qui anticipent encore deux autres hausses de taux d'un quart de point dans l'année. Les publications trimestrielles des entreprises vont tenir le haut du pavé dans les jours qui viennent, avec entre autres Goldman Sachs, Tesla, ASML et Renault, tandis que plusieurs statistiques chinoises de premier plan sont attendues mardi. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, plusieurs indicateurs économiques plaidant pour une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Fed, ce qui a atténué l'enthousiasme des investisseurs après une série de bons résultats trimestriels dans le secteur bancaire. L'indice Dow Jones a cédé 0,42%, ou 143,22 points, à 33.886,47 points, le S&P-500 a perdu 8,58 points, soit 0,21%, à 4.137,64 points et le Nasdaq Composite a reculé de 42,81 points (-0,35%) à 12.123,47 points. Citigroup (+4,78%), JPMorgan (+7,55%) et Wells Fargo (-0,05%) ont publié des résultats meilleurs que prévu, profitant de la hausse des taux d'intérêt et apaisant les inquiétudes concernant le système bancaire. EN ASIE Le Nikkei a Tokyo grappille 0,09% pour sa septième séance consécutive de gains. En Chine, l'indice CSI 300 prend 0,92% et le SSE Composite de Shanghai 1,07%, au plus haut depuis neuf mois, dans un climat de marché optimiste sur l'économie. Selon le consensus Reuters, le PIB chinois, attendu mardi, a augmenté de 4% au premier trimestre grâce à la fin des restrictions sanitaires, ce qui marquerait la plus importante croissance depuis un an. CHANGES/TAUX Après être tombé à son plus bas niveau en un an, l'"indice dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises, reprend 0,11%, soutenu par la perspective d'une hausse des taux américains en mai. Les commentaires du gouverneur de la Fed Christopher Waller sur la nécessité de poursuivre le relèvement des coûts d'emprunt pour ramener l'inflation à 2% ont encore renforcé les perspectives de resserrement monétaire lors de la prochaine réunion de l'institution dans deux semaines. L'euro recule très légèrement, sous 1,1 dollar. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est stable à 3,509%. PÉTROLE Le marché du pétrole est stable en attendant la publication mardi d'une série de statistiques chinoises. Le Brent abandonne 0,03% à 86,28 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,05% à 82,48 dollars. (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)