L'Europe boursière débute mitigée une séance sans rendez-vous importants

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ouvrent dispersés mardi, animés par des résultats d'entreprises avant des indicateurs cruciaux d'inflation cette semaine. À Paris, le CAC 40 avance de 0,11% à 7.938,28 points vers 08h30 GMT. Le Dax et le FTSE s'affichent sans direction nette. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,10%, l'EuroStoxx 50 0,22% et le Stoxx 600 0,12%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street hésitante, le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq ne montrant pas de variation importante. A lire aussi... L'inflation PCE aux Etats-Unis jeudi, et l'inflation en zone euro vendredi, seront les principaux indicateurs attendus cette semaine. Le crédit au privé en zone euro est attendu à 09h00 GMT. En l'absence d'indicateurs de premier ordre, l'actualité des entreprises anime les indices. Bouygues gagne 5,06% après la publication de ses résultats mardi. GTT grimpe de 7,94% après ses chiffres annuels. Eurofins Scientific perd 11,66% après des chiffres jugés décevants, tandis que Seb perd 4,29% après que Peugeot Invest a annoncé céder sa participation de 4,02% dans le groupe avec une décote. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)