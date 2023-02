L'Europe boursière dans le vert, pic absolu pour le CAC 40 en séance

Crédit photo © Reuters

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, avec un record pour le CAC 40 parisien, mais les incertitudes sur l'évolution de l'inflation américaine ont légèrement entamé l'enthousiasme des investisseurs sur la conjoncture économique en deuxième partie de séance. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,89% à 7.366,16 points. Le Footsie britannique a pris 0,17% et le Dax allemand s'est adjugé 0,18%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,47%, le FTSEurofirst 300 de 0,25% et le Stoxx 600 de 0,25%. Au moment de la clôture en Europe, les principaux indices à Wall Street perdaient environ 0,55%. Les investisseurs ont été pris à contre-pied par le rebond plus important que prévu des prix à la production aux Etats-Unis en janvier, à 0,7% d'un mois sur l'autre - sa plus forte hausse depuis juin - et la diminution inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage. Ce chiffre, qui renforce le scénario d'une Réserve fédérale encore plus offensive face à l'inflation, a un peu entamé l'optimisme dont bénéficiaient les actions européennes à la faveur de bons résultats d'entreprises. Le CAC 40 et le Footsie ont inscrit en matinée de nouveaux record, à 7.387,29 et 8.047,06 points respectivement. "Avec les données solides que nous avons eues ce jeudi, les gens s'inquiètent du fait que la Fed soit une fois de plus en retard sur l'inflation", a déclaré Michael O'Rourke, responsable de la stratégie chez JonesTrading. Par ailleurs, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, qui ne prend pas part au vote du Comité cette année, a déclaré qu'elle aurait été favorable à une hausse d'un demi-point lors de la dernière réunion, qui s'est finalement soldée sur une hausse d'un quart de point. VALEURS Parmi les plus fortes progressions du CAC 40, Pernod Ricard, Airbus et Orange ont pris de 3,41% à 6,46% après la publication de leurs résultats financiers et prévisions. Du côté du SBF 120, Atos s'est démarqué avec un gain de 14,61%, le groupe ayant annoncé une nouvelle phase de discussions non exclusives avec Airbus en vue de lui céder une participation dans Evidian. Ailleurs en Europe, Standard Chartered a gagné 4,11% après avoir relevé ses perspectives et dévoilé un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars tandis que Commerzbank a bondi de 11,6% grâce à un bénéfice net trimestriel meilleur que prévu. TAUX/CHANGES Le dollar a brièvement profité des chiffres des prix à la production américaine, atteignant un pic d'environ six semaines face à un panier de référence. L'euro recule légèrement, sous 1,07 dollar. Le marché européen des emprunts d'Etat est stable, à 2,483% pour le Bund allemand à dix ans, après un pic avoir franchit le seuil de 2,5% pour la première fois depuis début janvier. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, à 3,8184%, gagne près de deux points de base. PÉTROLE Les cours du pétrole sont stables, l'espoir d'une reprise de la demande en Chine étant tempéré par l'importante augmentation hebdomadaire des stocks de brut aux Etats-Unis. Le Brent cède 0,02% à 85,36 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grignote 0,03% à 78,61 dollars. (Laetitia Volga, édité par Matthieu Protard)