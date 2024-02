L'Europe boursière dans le vert avec la "tech" et Nvidia

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance, porté par le segment de la technologie après les bons résultats de Nvidia et par plusieurs publications d'entreprises en Europe. À Paris, le CAC 40 gagne 1,11% à 7.898,86 points vers 08h25 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,3% et à Francfort, le Dax avance de 1,41%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,54%, le FTSEurofirst 300 de 0,89% et le Stoxx 600 de 0,84%. Très attendu, Nvidia, géant américain des puces devenu valeur star de la thématique IA, n'a pas déçu les attentes et dévoilé mercredi soir une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le trimestre en cours, ce qui a fait grimper son titre dans les transactions électroniques. A lire aussi... L'indice Stoxx de la technologie gagne 3,64% dans la foulée de la progression des futures sur le Nasdaq et du record de 34 ans du Nikkei. Aux valeurs, les résultats de Danone (+2%), Accor (+3,92%), Engie (+2,58%) ou encore Axa (+3,96%) sont salués par le marché. Ceux de WPP (-0,99%) et de Nestlé (-4,59%) sont sanctionnés. (Rédigé par Blandine Hénault)