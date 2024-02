L'Europe boursière dans le rouge, mais le CAC 40 résiste !

PARIS (Reuters) - À l'exception du CAC 40, les principales Bourses européennes évoluent dans le rouge mardi en début de séance, après une séance mitigée en Asie et en l'absence de catalyseurs de premier ordre. À Paris, le CAC 40 gagne 0,17% à 7.781,88 points vers 08h40 GMT. Mais à Londres, le FTSE 100 cède 0,22% et à Francfort, le Dax recule de 0,35%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,06%, le FTSEurofirst 300 de 0,27% et le Stoxx 600 de 0,15%. En Asie, les Bourses chinoises ont fini en hausse après avoir effacé leurs pertes initiales, la décision de la Banque populaire de Chine (BPC) d'abaisser fortement son taux préférentiel de prêt à cinq ans ayant eu du mal à rassurer les investisseurs sur les perspectives de l'économie chinoise. A lire aussi... Les marchés d'actions européens manquent par ailleurs de catalyseurs en raison de l'absence de Wall Street la veille et d'un agenda allégé en termes d'indicateurs économiques, même si quelques publications de résultats animent la cote. À Paris, Air Liquide grimpe de 5,84% après la publication de ses résultats annuels au cours de laquelle il a annoncé un doublement de son objectif de marge pour 2025. À Londres, Barclays prend 5,15% après l'annonce d'un plan de restructuration destiné à améliorer ses performances et son cours de Bourse. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)