L'Europe boursière dans le rouge avant l'inflation en zone euro et l'emploi US, le secteur des spiritueux sous pression

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en baisse vendredi en début de séance, la prudence l'emportant avant la publication de deux indicateurs très attendus, l'inflation en zone euro et le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 perd 0,75% à 7.394,43 points vers 08h45 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,6% et à Francfort, le Dax recule de 0,61%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,69%, le FTSEurofirst 300 de 0,51% et le Stoxx 600 de 0,48%. Aux valeurs, Remy Cointreau (RCOP.PA) chute de 7,02% et Pernod Ricard perd 3,73%, alors que le ministère chinois du Commerce a annoncé vendredi le lancement d'une enquête anticoncurrentielle sur le brandy importé de l'Union européenne. LVMH, qui détient également des marques de spiritueux comme Hennessy, recule de 1,57%. Sodexo abandonne 1,66% après la publication d'un chiffre d'affaires en ligne avec les attentes au premier trimestre et la confirmation attendue des objectifs annuels. Les investisseurs se concentrent sur la journée investisseurs prévue mercredi de la division Pluxee qui doit s'introduire en Bourse le 1er février. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)