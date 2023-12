L'Europe boursière dans l'attente des décisions des grandes banques centrales

L'Europe boursière dans l'attente des décisions des grandes banques centrales













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes affichent de faibles variations lundi en matinée dans un contexte d'attentisme avant les décisions des grandes banques centrales et les chiffres de l'inflation américaine. À Paris, le CAC 40 prend 0,24% à 7.544,49 points vers 08h50 GMT, se rapprochant de son pic historique de 7.581,26 points, touché le 24 avril. À Londres, le FTSE 100, pénalisé les valeurs minières, perd 0,31%. A Francfort, le Dax abandonne 0,08%. L'indice EuroStoxx 50 (-0,03%) et le FTSEurofirst 300 (-0,02%) varient peu. Le Stoxx 600, qui a grimpé vendredi à un sommet depuis février 2022, est quasiment inchangé (-0,02%). Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une ouverture stable pour le Dow Jones (-0,08%) et pour le Standard & Poor's 500 (-0,09%), tandis que le Nasdaq pourrait refluer de 0,19% après une séance dans le vert vendredi où les investisseurs se sont montrés optimistes quant à un atterrissage en douceur de l'économie américaine après le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Les prix à la consommation aux Etats-Unis seront publiés mardi, le jour où la Réserve fédérale américaine (Fed) entame sa réunion de politique monétaire qui se soldera mercredi par des annonces. Les décisions de la Banque centrale européenne (BCE), de la Banque qu'Angleterre (BoE) et de la Banque nationale suisse (BNS) seront, elles, connues jeudi. En Bourse, le compartiment des ressources de base (-0,44%) pèse sur la tendance avec le repli des cours de la plupart des métaux sur fond d'affermissement du dollar. Dans les valeurs individuelles, les groupes technologiques comme Dassault Systèmes (+0,94%) ou Capgemini (+0,86%) portent le CAC 40 alors que les rendements obligataires en zone euro sont stables. Le groupe norvégien Schibsted bondit de 10,79% après l'annonce d'un accord non contraignant de 6,2 milliards de couronnes (527,6 millions d'euros) en vue de la cession de ses activités de médias d'information à Tinius Trust, son principal actionnaire. Encavis chute de 5,86%, en queue du Stoxx 600, Morgan Stanley ayant abaissé son conseil sur le groupe allemand d'énergies renouvelables à "sous-pondération". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)