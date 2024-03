L'Europe boursière consolide avant les PMI, la Chine déçoit encore...

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes corrigent légèrement mardi en matinée en l'absence d'annonces majeures de la part de la Chine, dont le Parlement tient sa réunion annuelle, et avant la publication des indicateurs d'activité en Europe et aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 perd 0,15% à 7.944,43 points vers 08h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,36% et à Francfort, le Dax abandonne 0,20%. L'indice EuroStoxx 50 reflue de 0,24%, le FTSEurofirst 300 de 0,21% et le Stoxx 600 de 0,28%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,18% pour le Dow Jones, de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,43% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le rouge, déjà marquée par l'attentisme avec une série d'événements politique, économique et monétaire prévus dans la semaine. A lire aussi... Les indices de l'activité des services aux Etats-Unis et en zone euro qui seront publiés dans le courant de la journée fourniront des signes sur l'évolution de la conjoncture alors que la crainte d'une récession dans le bloc monétaire reste redoutée et que l'hypothèse d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine doit encore être confirmée. En Chine, l'activité du secteur des services a ralenti en février à 52,5, contre 52,7 en janvier, selon l'enquête Caixin. Parallèlement, le Premier ministre chinois Li Qiang, en ouverture de la session annuelle du Congrès national du peuple (CNP), a dit vouloir "transformer" le modèle économique du pays, avec une croissance autour de 5% cette année, sans fournir de précisions sur la manière d'y parvenir. Les premières annonces du CNP chinois suggèrent que "de vastes mesures de relance budgétaire ne sont pas envisagées pour l'instant", souligne James Kniveton, trader chez Convera. En Bourse, le compartiment européen des ressources de base (-1,4%) pâtit de la vigueur du dollar et des annonces en provenance de Chine. Aux valeurs, Thales grimpe de 7,48% après avoir fait état d'un résultat opérationnel et d'un chiffre d'affaires en hausse en 2023, sous l'effet du rebond du marché de l'aéronautique civil. Ailleurs en Europe, le chocolatier suisse Lindt & Spruengli prend 0,37% avec une hausse de son bénéfice en 2023 dans un contexte difficile qui a vu le prix du cacao flamber. Traton gagne 1,74%, la division poids lourds de Volkswagen (-1,41%) prévoyant un rendement opérationnel ajusté de ses ventes pour 2024 globalement au même niveau que celui de l'année précédente après avoir presque doublé son bénéfice d'exploitation annuel. Bayer cède 0,82%, le fabricant de médicaments et de produits agricoles ayant indiqué s'attendre à un repli de son bénéfice d'exploitation corrigé des effets de change en 2024. Sandoz fléchit de 2,89%, le fabricant suisse de médicaments génériques et de biosimilaires ayant annoncé la démission de son directeur financier, Colin Bond. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)