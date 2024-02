L'Europe boursière consolide après les records liés à Nvidia

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont ouvert sur une note mitigée vendredi, consolidant après les records touchés la veille à la suite de la publication des résultats de Nvidia. À Paris, le CAC 40 est stable à 7.918,85 points vers 08h35 GMT. À Francfort, le Dax est aussi inchangé tandis que le FTSE à Londres gagne 0,16%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,16%, l'EuroStoxx 50 et le Stoxx 600 évoluent autour de l'équilibre. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq s'affichant sans variations nettes. A lire aussi... Les résultats du poids lourd de l'intelligence artificielle Nvidia, publiés mercredi après la clôture, ont fait bondir les marchés jeudi. Le thème est en effet l'un des principaux paris des investisseurs en 2024, et le fabricant de puces a rassuré en expliquant à l'occasion de ses résultats que l'économie était "à un point de bascule" avec l'IA. Les opérateurs se sont rués sur les actifs risqués après les annonces du groupe, portant plusieurs des principaux indices mondiaux à des records au cours de la dernière séance. Aux valeurs, Bouygues perd 0,98%, parmi les pires performances du CAC 40, après avoir signé un accord d'exclusivité pour le rachat de La Poste Telecom. Alten recule de 0,92% après des résultats annuels jugés décevants. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)