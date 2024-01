L'Europe boursière clôture encore en baisse, Wall Street dans le rouge à mi-séance

L'Europe boursière clôture encore en baisse, Wall Street dans le rouge à mi-séance













Crédit photo © Reuters

par Augustin Turpin (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi tandis que Wall Street évoluait dans le rouge à mi-séance, le scénario d'une baisse anticipée des taux continuant de perdre de sa crédibilité au fil des interventions des banquiers centraux, tandis que les données mitigées de l'économie chinoise ont entraîné les actions de la deuxième économie du monde à leur plus bas en près de cinq ans. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 1,1% à 7.316,9 points. Le Footsie britannique recule de 1,6% et le Dax allemand 0,96%. L'indice EuroStoxx 50 cède 1,06%, le FTSEurofirst 300 1,17% et le Stoxx 600 1,23%. Après les commentaires prudents formulés cette semaine par François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, Christopher Waller, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, ou encore Christine Lagarde, présidente de la BCE, les regards étaient tournés vers une série d'indicateurs économiques censés donner de plus amples indications sur la trajectoire des taux. Les données des ventes au détail et de la production américaine, qui ont montré la solidité de la première économie du monde, semblent réduire la nécessité pour la Fed de réduire son taux directeur. Le rapport du département du commerce sur les ventes au détail de décembre a ainsi dressé le portrait d'un consommateur américain en bonne santé, responsable d'environ 70% de l'économie américaine et qui a su résister à la double pression de l'inflation et d'une politique monétaire restrictive. "Aujourd'hui, les rendements obligataires sont repartis à la hausse comme hier", a déclaré Bill Merz, analyste chez U.S. Bank Wealth Management. "Les chances d'une baisse des taux en mars sont plus faibles", a-t-il ajouté. A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones est stable, le Standard & Poor's 500 en baisse de 0,5% et le Nasdaq Composite 0,9%. Mais le principal catalyseur de la journée semble avoir été la publication rapport du Bureau national des statistiques chinois, qui a révélé une reprise plus fragile que prévu pour la deuxième économie mondiale. VALEURS Les géants du luxe LVMH, Kering et Richemont, exposés à la Chine, reculent respectivement de 2,7%, 3,3% et 2,4%. De même, les entreprises chinoises cotées aux Etats-Unis reculent à mi-séance avec des pertes de 1,7% pour ALIBABA, 5,2% pour JD.COM, 1,3% pour PINDUODUO et 3% pour BAIDU. Les entreprises de véhicules électriques LI AUTO, NIO et XPENG cèdent entre 2,5% et 4,2%. Renault cède 2,04% malgré une croissance de 9% de ses ventes mondiales en volume après quatre années de baisse consécutives, alors que Tesla a annoncé une baisse des prix de certains de ses modèles en France et en Allemagne. LES INDICATEURS DU JOUR Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 197,965 milliards d'euros fin novembre, selon les données publiées mercredi par le ministère chargé des Comptes publics. L'inflation en zone euro est repartie à la hausse en décembre sur un an mais reste conforme aux attentes et à la première estimation, montrent les données définitives publiées par Eurostat. Au Royaume-Uni, elle a réaccéléré en décembre pour la première fois en dix mois, à 4,0% sur un an, un rythme supérieur aux attentes, selon les données publiées par l'Office national de la statistique (ONS). Aux États-Unis, les données publiées par le département du Commerce ont révélé que les ventes au détail ont progressé plus que prévu en décembre, tandis que les statistiques officielles ont montré que la production industrielle a légèrement augmenté durant la même période. CHANGES Le billet vert a atteint un nouveau sommet mensuel mercredi, après que les données sur les ventes au détail aux États-Unis ont donné l'image d'une économie robuste, réduisant les perspectives concernant d'éventuelles baisses de taux. Le dollar avance (0,2%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd -0,25% à 1,0847 dollar. TAUX Le rendements obligataires de la zone euro sont en hausse, celui du Bund allemand à deux ans ayant atteint son plus haut niveau en un mois à 11,1 pb et 2,702%. Le rendement du dix ans allemand, quant à lui, a gagné 7,2 pb à 2,286%. Les marchés obligataires américains progressent également, le Treasury à dix ans gagnant 3 points de base à 4,0961%. PÉTROLE Le pétrole recule, la croissance économique en Chine, deuxième plus grand utilisateur de brut au monde, s'étant inscrite en dessous des attentes, soulevant des inquiétudes quant à la demande future. Le Brent baisse de 0,75% à 77,7 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 0,32% à 72,17 dollars. A SUIVRE JEUDI : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Augustin Turpin)