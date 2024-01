L'Europe boursière clôture en hausse prudente avant un mercredi chargé

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse prudente mardi alors que les marchés se positionnent en attendant deux réunions de politique monétaire cruciales pour la suite de l'année, et avant une salve d'indicateurs et de résultats. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,48% à 7.677,47 points, tandis que le Dax allemand progressait de 0,18% et le Footsie britannique de 0,44%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une hausse de 0,51%, contre 0,22% pour le FTSEurofirst 300 et 0,18% pour le Stoxx 600. Les investisseurs se préparent à la prochaine annonce de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui publiera mercredi sa décision sur les taux. La banque centrale devrait maintenir sa politique monétaire à son niveau restrictif actuel, mais pourrait préciser ses perspectives économiques pour 2024. "La Fed va probablement insister sur la résilience économique et sur la volonté de poursuivre la trajectoire baissière de l'inflation. Jerome Powell, le gouverneur de la banque centrale, va tenter de calmer le jeu tout en gardant la porte ouverte pour les prochaines réunions, en fonction des données économiques", estime Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest. En Grande-Bretagne, la Banque d'Angleterre annoncera jeudi sa décision sur ses taux. La banque centrale devrait rester restrictive, mais pourrait infléchir ses déclarations et constater que l'inflation est en ralentissement. Mercredi, les investisseurs seront également attentifs à l'inflation préliminaire pour janvier en France et en Allemagne. L'inflation préliminaire pour janvier en zone euro sera publiée jeudi. Aux Etats-Unis est notamment attendu le rapport mensuel sur les marchés du travail pour décembre, publié par le département du Travail. La force de l'emploi a représenté l'un des principaux facteurs d'inflation outre-Atlantique, et une surprise comme celle de l'enquête Jolt, mardi, pourrait pousser les investisseurs à réévaluer leurs perspectives économiques. VALEURS Renault a pris 1,27% au lendemain de l'annonce de l'annulation de l'introduction en Bourse d'Ampère, un pilier central de la stratégie de transformation du constructeur automobile français. Stellantis a bondi de 3,84% après que General Motors a fait état de perspectives optimistes pour 2024. La Commission européenne a mené mardi des perquisitions chez des groupes pneumatiques dans plusieurs pays européens, sur des craintes concernant un éventuel cartel. Michelin a reculé de 0,84%, Pirelli de 0,7%, Continental de 1,51%. Diageo, le numéro un mondial des spiritueux, a grignoté 0,65% malgré l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au titre de son premier semestre fiscal. Dans le sillage de ses résultats, Rémy Cointreau a abandonné 0,82% et Pernod Ricard 0,65%. BBVA a gagné 6,16% après avoir annoncé un bond de 32% de son bénéfice net au quatrième trimestre. A WALL STREET Wall Street s'affiche mitigée à l'heure de la clôture en Europe, des indicateurs d'emploi plus forts que prévu faisant craindre que l'économie américaine ne soit plus résistante que prévu aux hausses de taux, ce qui justifierait une politique monétaire restrictive plus longtemps. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 0,17% pour le Dow Jones, contre un Standard & Poor's 500 stable, et une baisse de 0,37% pour le Nasdaq Composite. TAUX A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans était stable à 4,0834%, contre une hausse de 4,8 pb pour le taux à deux ans, à 4,3696%. Le rendement du dix ans allemand a progressé de 4 pb à 2,278%, tandis que celui du taux à deux ans a avancé de 5,6 pb à 2,5325%. CHANGES La livre recule face au dollar, les marchés anticipant une posture plus accommodante de la Banque d'Angleterre jeudi. Le dollar cède 0,14% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grignote 0,07% à 1,0841 dollar. La livre sterling se replie de 0,23% à 1,2678 dollar. PÉTROLE Le brut avance au cours d'une session volatile, les marchés étant partagés entre une économie chinoise médiocre et le risque d'une escalade des tensions géopolitiques en mer Rouge. Le Brent progresse de 0,81% à 83,07 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) augmente de 1,52% à 77,95 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)