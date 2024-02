L'Europe boursière clôture en baisse dans une séance chargée

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, les marchés digérant de nombreuses données et publications de résultats avant un vendredi chargé. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,89% à 7 588,75 points, tandis que le Dax allemand reculait de 0,26% et le Footsie britannique de 0,11%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,35%, contre 0,39% pour le FTSEurofirst 300 et 0,45% pour le Stoxx 600. Une salve de résultats a été publiée en Europe jeudi, dont ceux de Shell, BNP Paribas ou Sanofi. La saison des publications se poursuivra vendredi, avec les chiffres trimestriels de Caixabank, Unicredit ou Electrolux, notamment. Aux Etats-Unis, les investisseurs se préparent aux résultats d'Apple, Amazon, et Meta Platforms après la clôture de Wall Street, trois groupes dont la performance a largement contribué à la performance des indices américains l'année dernière. Les marchés ont également été animés par une série d'indicateurs: les données PMI en zone euro ont montré que le ralentissement de l'activité s'atténuait pour le troisième mois d'affilée. Toutefois, l'inflation sous-jacente pour janvier s'est affichée plus forte que prévu, ravivant les craintes d'une dynamique des prix plus persistante qu'anticipé. Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont progressé plus que prévu, tandis que l'indicateur ISM d'activité manufacturière se reprend. Le rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail, attendu vendredi, sera essentiel pour les perspectives économiques des marchés et pourrait inciter à la prudence. VALEURS BNP Paribas a chuté de 9,21% après avoir fait état de résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre. Sanofi a confirmé jeudi viser un recul de son bénéfice net par action (BNPA) des activités en 2024 en raison de l'augmentation attendue de son taux d'imposition, ce qui fait reculer le titre de 4,10%. Dassault Systèmes a annoncé jeudi viser une hausse de son chiffre d'affaires en 2024 inférieure aux attentes des analystes, ce qui a fait reculer le titre de 10,36%. Pluxee, l'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo, a fait son entrée à la Bourse de Paris jeudi et a terminé en progression de 15,04%. Shell a annoncé jeudi d'un bénéfice de 28 milliards de dollars (25,9 milliards d'euros) pour 2023. Le titre a pris 2,411%. Deutsche Bank a fait état jeudi d'une baisse de 30% de son bénéfice au quatrième trimestre, mais la chute n'a pas été aussi importante que les analystes le craignaient, ce qui a fait avancer le titre de 2,96%. Le gestionnaire d'actifs DWS a perdu 6,53% après avoir déclaré jeudi avoir fait l'objet d'une nouvelle perquisition dans le cadre d'une enquête judiciaire sur des pratiques présumées d'écoblanchiment. Ferrari a progressé de 9,21% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice de base ajusté en hausse en 2024 cette année, grâce à un carnet de commandes bien rempli. A WALL STREET Wall Street avance à l'heure de la clôture en Europe, dans le sillage du repli des rendements obligataires. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 0,29% pour le Dow Jones, contre 0,53% pour le Standard & Poor's 500, et 0,55% pour le Nasdaq Composite. TAUX Les rendements américains ont décliné après que les inscriptions au chômage se sont affichées en hausse et l'ISM manufacturier en léger rebond. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans dévissait de 12,6 pb à 3,839%, un plus bas depuis fin décembre, contre une baisse de 6,4 pb pour le taux à deux ans, à 4,1653%. Le rendement du dix ans allemand a reculé de 2,7 pb à 2,134%, tandis que celui du taux à deux ans est demeuré à 2,4165%. CHANGES Les marchés de change retrouvent leur calme après une semaine riche en évènements de politique monétaire, le dollar reculant légèrement après la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Le dollar perd 0,15% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro se hisse de 0,43% à 1,0862 dollar. La livre sterling se renforce de 0,29% à 1,2722 dollar. PÉTROLE Le brut avance, les marchés se focalisant sur un possible assouplissement de la politique monétaire de la Fed cette année. Le Brent progresse de 1,02% à 81,37 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) augmente de 1,08% à 76,67 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)