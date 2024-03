L'Europe boursière clôture en baisse avant une salve d'évènements monétaires

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Les marchés européens, à l'exception du FTSE, ont terminé mardi en baisse une séance marquée par la publication de plusieurs indicateurs encourageants, une série de rendez vous important poussant les investisseurs à la prudence. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,3% à 7 932,82 points, tandis que le Dax allemand reculait de 0,1% et le Footsie britannique cloturait sans direction. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,44%, contre 0,27% pour le FTSEurofirst 300 et 0,27% pour le Stoxx 600. A lire aussi... Les indicateurs d'activité PMI en zone euro ont animé les échanges mardi, alors que l'activité demeure sous pression mais montre des signes d'amélioration. Les prix à la production ont par ailleurs baissé de manière marquée en janvier, encourageant les investisseurs à parier que les risques d'une reprise de l'inflation sont limités. La Banque centrale européenne invoque régulièrement ce risque pour justifier son maintien d'une politique monétaire restrictive. Aux Etats-Unis, l'indicateur ISM des services s'est également affiché moins fort qu'attendu, tandis que les entreprises interrogées par l'enquête ont signalé qu'elles continuaient de restreindre les embauches, dans un contexte de hausse des salaires. Plusieurs autres rendez vous clés, cette semaine, incitent néanmoins à la prudence. La BCE se réunira jeudi et pourrait rappeler que davantage de données seront nécessaires à une baisse des taux. Aux Etats-Unis, le Livre beige de la Réserve fédérale, les discours de son président, Jerome Powell, devant les deux chambres législatives et un ensemble de données sur l'emploi permettront aux investisseurs d'affiner leurs projections économiques pour les Etats-Unis. VALEURS Thales a grimpé de 9,07% et touché un plus haut après avoir dévoilé un résultat opérationnel pour 2023 supérieur à deux milliards d'euros, une première depuis 2019 et la crise sanitaire du COVID. Euroapi s'est replié de 8,81%, après que Deutsche Bank a abaissé sa recommandation à "vendre" contre "conserver", l'intermédiaire regrettant le manque de précisions sur la mise à jour de la stratégie du groupe la semaine dernière. Sandoz a reculé de 4,79%, le fabricant suisse de médicaments génériques et de biosimilaires ayant annoncé la démission de son directeur financier, Colin Bond. Traton a annoncé mardi prévoir un rendement opérationnel ajusté de ses ventes pour 2024 globalement au même niveau que celui de l'année précédente après avoir presque doublé son bénéfice d'exploitation annuel, ce qui a fait progresser le titre de 7,79%. Zealand Pharma a gagné 3,56% après que Berenberg a initié la couverture de la valeur et recommande "acheter". Le secteur des services aux collectivités a pris 1,84%, sur fond de repli des rendements en Europe. Verbund a progressé de 4,11%, Fortum de 3,6% et A2A de 3,82%. A WALL STREET Wall Street recule avec les très grandes capitalisations, tandis que les investisseurs demeurent attentistes avant une salve de données attendues cette semaine. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 0,84% pour le Dow Jones, contre 1% pour le Standard & Poor's 500, et 1,71% pour le Nasdaq Composite. TAUX Les rendements sont en net repli après un indicateur d'activité des services américain rassurant. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans perdait 7 pb à 4,1486%, contre 4,6 pb pour le taux à deux ans, à 4,5621%. Le rendement du dix ans allemand a cédé 7 pb à 2,323%. CHANGES Le bitcoin a atteint un nouveau record mardi, porté par l'intérêt des investisseurs pour la cryptomonnaie. Le bitcoin s'érodait de 3,33% à 65.247 dollars, après avoir touché 69.202 dollars. Le dollar s'érode de 0,05% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grignote 0,05% à 1,0859 dollar. La livre sterling se renforce de 0,13% à 1,2707 dollar. PÉTROLE Les cours du brut hésitent, partagés entre des perspectives économiques chinoises médiocres et une demande restreinte, après la dernière décision de l'Opep+ sur un prolongement de sa politique de restriction de l'offre. Le Brent se replie de 0,27% à 82,58 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est stable à 78,71 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)