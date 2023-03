L'Europe boursière clôt dans le désordre une séance calme

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lundi tandis que le calme revient sur le marché obligataire dans l'attente de plusieurs rendez-vous cette semaine susceptibles de fournir des indications sur le durcissement de la politique monétaire aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,34% à 7.373,21 points. Le Footsie britannique, pénalisé par les valeurs minières, a cédé 0,26% et le Dax allemand a pris 0,48%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,4%, le FTSEurofirst 300 a lâché 0,09% et le Stoxx 600 0,03%. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait dans le vert grâce à la détente sur les marchés des emprunts d'Etats, le Dow Jones s'adjugeant 0,3%, le Standard & Poor's 500 0,59% et le Nasdaq Composite 0,95%. L'annonce dimanche en Chine d'un objectif de croissance fixé à 5% pour cette année, un chiffre jugé prudent par les investisseurs, semble apaiser les craintes pour l'inflation mondiale. Le rebond de l'activité dans le pays après la fin de la politique "zéro COVID" faisait en effet craindre une flambée de la demande, notamment des matières premières, et donc des prix. "Une croissance modérée en Chine fait espérer un faible impact sur l'inflation, ce qui soutient l'idée que nous pourrions nous rapprocher de la fin du cycle de hausses de taux de la Réserve fédérale," a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel. Les jours à venir seront marqués par une série d'indicateurs, qui incluent le rapport mensuel sur l'emploi américain, ainsi que par les auditions du président de la Fed, Jerome Powell, au Sénat (mardi) et à la Chambre des représentants (mercredi). Ces deux grands rendez-vous pourraient permettre d'en savoir plus sur les intentions de la banque centrale en matière de politique monétaire. Pour le moment, les marchés anticipent une hausse de taux d'un quart de point pour les trois prochaines réunions, selon l'outil FedWatch de CME Group. VALEURS EN EUROPE Le compartiment européen des ressources de base a cédé 2,63%, la plus forte baisse du jour, après l'annonce chinoise d'un objectif de croissance dans le bas de la fourchette des attentes du marché. Rio Tinto a perdu 2,80% et Anglo American 3,65%. A Paris, Arcelormittal (-1,46%) a fini dernier du CAC 40 tandis que l'action LVMH a gagné 1,21%, soutenue, selon des sources de marché, par un relèvement de recommandation de HSBC de "conserver" à "acheter". Telecom Italia a fini sur un gain de 3,24% après que le conseil d'administration de la Caisse des dépôts italienne a approuvé le projet d'une offre d'achat du réseau fixe de l'opérateur. CHANGES/TAUX Sur le marché des devises, le dollar cède 0,21% face à un panier de devises de référence, creusant ses pertes de la semaine dernière, et l'euro monte à 1,0685 dollar. Les rendements des emprunts d'Etat de référence en Europe ont fini stables après les plus hauts atteints la semaine dernière. Celui du Bund allemand à dix ans a clôturé à 2,727% après un pic depuis 2011 jeudi à 2,77%. Les variations sont aussi très limitées pour les rendements américains, à 3,9675% pour les titres à dix ans. PÉTROLE Les cours pétroliers repassent de peu dans le vert après avoir cédé près de 2% en cours de séance avec les incertitudes sur la croissance chinoise. Le Brent monte à 85,82 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,34% à 79,95 dollars. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)