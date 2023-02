L'Europe boursière au calme avant l'inflation américaine

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes montent modestement en début de séance mardi, dans l'attente de nouvelles données sur l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis, qui pourraient influencer les décisions et le discours de la Réserve fédérale. À Paris, le CAC 40 gagne 0,26% à 7.227,55 points à 08h48 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,4% et à Francfort, le Dax avance de 0,17%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,21%, le FTSEurofirst 300 de 0,38% et le Stoxx 600 de 0,34%. Le grand rendez-vous de la semaine sera la publication, à 13h30 GMT, des statistiques mensuelles des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis. L'indice est attendu en hausse de 0,5% en janvier par rapport au mois précédent, ce qui marquerait une accélération après la progression de 0,1% en décembre, et sa hausse en rythme annuel devrait revenir à 6,2% après 6,5% selon le consensus Reuters. Les statistiques seront évidemment analysées pour évaluer dans quelle mesure le resserrement de la politique de la Réserve fédérale permet de maîtriser l'inflation. "Comme d'habitude, l'accent sera mis sur l'inflation sous-jacente, et en particulier sur les services hors logement, car le président de la Fed, Jerome Powell, et ses collègues ont souligné son importance pour la politique monétaire", a déclaré ING dans une note. En Bourse, TF1 chute de 6,05% après avoir annoncé au titre de l'exercice 2022 une baisse de son résultat opérationnel courant, de son chiffre d'affaires publicitaire et du résultat net part du groupe. TF1 a par ailleurs annoncé que son directeur général assure désormais aussi la présidence après la démission de Gilles Pélisson. Le concurrent M6, en repli de 3,75%, a également publié ses résultats annuels, marqués par la baisse de chiffre d'affaires et du résultat net. L'action Michelin est aussi dans le rouge (-1,1%), le fabricant de pneumatiques ayant annoncé entre autres un cash-flow libre structurel en 2022 près de deux fois inférieur à son objectif. Parmi les plus fortes baisses du Stoxx, l'allemand Thyssenkrupp abandonne 5,42%, son bénéfice d'exploitation ayant reculé d'environ 30% sur un an sur la période octobre-décembre. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)