L'Europe boursière attendue en recul avant la BCE

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les investisseurs se positionnent avec prudence avant l'ouverture jeudi, en amont d'une décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) pourtant attendue sans surprise. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en repli de 0,21% pour le CAC 40 parisien, contre 0,32% pour le Dax à Francfort, et 0,39% pour l'EuroStoxx 50. Le FTSE à Londres est attendu sans variations. La BCE devrait maintenir ses taux à ses niveaux actuels, et n'altérer qu'à la marge son discours, que l'inflation demeure trop élevée pour pouvoir baisser les taux sans données additionnelles. La réunion ne sera pourtant pas sans intérêt pour les marchés car la BCE publiera ses projections économiques mises à jour pour le bloc. A lire aussi... "Avec la publication des nouvelles projections économiques, la présidente Christine Lagarde pourrait commencer à définir les conditions d'un assouplissement de la politique monétaire. Cela pourrait être perçu comme légèrement accommodant, ce qui signifie qu'un affaiblissement de l'euro et un nouvel aplatissement de la courbe sont des risques tangibles", estiment les stratégistes d'ING. Le positionnement de la BCE pourrait contraster avec celui de la Réserve fédérale, qui se montre de plus en plus confiance dans un atterrissage en douceur de l'économie américaine, un retour de l'inflation à sa cible de 2% sans hausse importante du chômage. Les derniers indicateurs confirment que l'activité demeure au ralenti dans le bloc, et en particulier en Allemagne, première économie de la zone. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi après que des commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, et des données économiques ont renforcé la perspective d'une baisse des taux cette année, pour marquer un virage après le cycle de resserrement monétaire entamé en mars 2022. L'indice Dow Jones a gagné 0,20%, ou 75,86 points, à 38.661,05 points. Le S&P-500, plus large, a pris 26,11 points, soit 0,51%, à 5.104,76 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 91,96 points (0,58%) à 16.031,54 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé en baisse jeudi, le yen s'étant renforcé dans l'attente d'une décision de la Banque du Japon de mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs ce mois-ci. L'indice Nikkei a perdu 1,23% à 39.598,71 points. Tandis que le Topix, plus large, a cédé 0,44% à 2.718,54 points. Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest a perdu 4,48%, suivi par le fabricant d'équipements de fabrication de puces Tokyo Electron, qui a chuté de 3,89%. Les actions chinoises ont reculé , des données commerciales meilleures que prévu éloignant un soutien important à l'économie. Le SSE Composite de Shanghai a perdu 0,41%, le CSI 300 0,6%. L'indice hongkongais Hang Seng recule de 1,4%. TAUX Les rendements américains sont stables après les derniers commentaires de Jerome Powell. Celui-ci s'exprimera à nouveau devant le Sénat, à partir de 15h00 GMT. Le rendement du Treasury à dix ans avance de 1,2 point de base à 4,1156%, tandis que le taux à deux ans est inchangé à 4,5597%. Le rendement du dix ans allemand grignote 1,1 pb à 2,341%. CHANGES Le yen est en forte hausse face au dollar après des commentaires de membres du conseil des gouverneurs de la Banque du Japon suggérant que la banque centrale pourrait mettre fin à son taux négatif ce mois ci. Le yen se renforce de 0,85% à 148,1 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,3% à 0,6583 dollar. Le dollar décline de 0,15% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro est stable à 1,09 dollar, et la livre sterling se hisse de 0,06% à 1,2737 dollar. L'or touche un nouveau record à 2.161,09 dollars l'once sur la séance après les commentaires de Jerome Powell, et prend 0,29% à 2.154,6 dollars l'once. PÉTROLE Le pétrole digère les commentaires de Jerome Powell, et hésite malgré des données commerciales chinoises encourageantes. Le Brent se replie de 0,1% à 82,88 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) stagne à 79,07 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)