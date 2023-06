L'Europe boursière attendue en légère hausse

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en légère hausse mardi dans l'attente de plus d'éclaircissement sur la conjoncture économique et monétaire. Les premières indications disponible laissent présager un gain de 0,22% pour le CAC 40 parisien, de 0,31% pour le Dax à Francfort, de 0,38% pour le FTSE à Londres et de 0,3% pour l'EuroStoxx 50. Alors que les conséquences de la mutinerie avortée du groupe paramilitaire Wagner samedi en Russie continuent d'alimenter les réflexions, la réaction des marchés financiers est restée mesurée. Les investisseurs se concentrent sur les catalyseurs habituels des marchés à savoir l'économie et la politique monétaire. Sur ce front, ils seront attentifs aux déclarations des dirigeants des grandes banques centrales du monde, réunis jusqu'à mercredi à Sintra, au Portugal, pour le forum annuel organisé par la Banque centrale européenne (BCE). La publication de nombreuses données économiques, dont vendredi l'indice des prix PCE américain, la mesure d'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, et la première estimation des prix à la consommation en zone euro, sera aussi particulièrement suivie. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse lundi, les investisseurs paraissant réticents à toute prise de risque en raison de la situation en Russie et de la possibilité de nouvelles hausses des taux de la Fed. L'indice Dow Jones a cédé 0,04%, ou 12,72 points, à 33.714,71 points, le S&P-500 a perdu 19,51 points, soit 0,45%, à 4.328,82 points et le Nasdaq Composite a reculé de 156,74 points (-1,16%) à 13.335,78 points. Aux valeurs, Pfizer a reculé de 3,68% après avoir annoncé l'arrêt du développement d'un médicament contre l'obésité et le diabète en raison d'études cliniques peu concluantes. Alphabet, la maison mère de Google (-3,26%), et Tesla (-6,06%) ont été fortement pénalisées par des changements de recommandations, entraînant le Nasdaq dans leur chute. EN ASIE Le Nikkei, toujours sous le coup de prises de profits, recule de 0,6% à Tokyo. Le marché chinois lui progresse, soutenu par les valeurs de l'immobilier. L'indice CSI 300 avance de 0,7% et le SSE Composite de Shanghai de 1,05%. CHANGES/TAUX Sur le marché des devises, le dollar cède un peu de terrain face à un panier de monnaies de référence. L'euro remonte légèrement à 1,0922 dollar. Les rendements des emprunts d'Etat américains sont repartis à la hausse, de près de deux points de base pour le deux ans à 4,6953% et à 3,7348% pour le dix ans. PÉTROLE Le risque d'instabilité politique en Russie, qui pourrait déboucher sur des problèmes d'approvisionnement en pétrole, profite au marché du brut. Le Brent gagne 0,67% à 74,68 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,76% à 69,9 dollars. (Edité par Nicolas Delame)