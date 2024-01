L'Europe boursière attendue en hausse avant plusieurs indicateurs économiques

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient tenter vendredi de confirmer leur récent rebond alimenté par le luxe et les nouvelles technologies mais la séance pourrait être volatile avec de nombreux indicateurs économiques attendus et l'arrivée à échéance de contrats et d'options dans le cadre des "trois sorcières". D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,35% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,29% et le FTSE 100 à Londres 0,25%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,38%. Dans les indicateurs du jour, le marché prendra connaissance en Europe des prix à la production en Allemagne et des ventes au détail en Grande-Bretagne, tandis qu'aux Etats-Unis sont attendus l'indice préliminaire de confiance de l'université de Michigan et les reventes de logements. Les investisseurs devraient également digérer les derniers indicateurs économiques à la recherche d'indices sur le calendrier de la baisse des taux des banques centrales, notamment celui de la Banque centrale européenne (BCE), qui se réunit la semaine prochaine. La dernière enquête Reuters auprès d'économistes montre qu'une baisse des taux de la BCE pourrait survenir en juin et non pas en avril comme anticipé par les marchés. Dans le compte rendu de la réunion de décembre de la BCE, publié jeudi, l'institution de Francfort a estimé qu'il faudrait encore faire preuve de patience sur une éventuelle baisse des taux, jugeant prématuré de croire que son combat contre l'inflation est terminé. Aux Etats-Unis, la probabilité d'une première baisse des taux en mars est désormais évaluée par les traders à 56% contre une probabilité de 80% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi, portée par l'enthousiasme des investisseurs à propos de l'intelligence artificielle qui a contribué aux gains de Nvidia et d'autres fabricants de semi-conducteurs, même si l'incertitude sur les taux d'intérêt a pesé notamment sur le secteur immobilier. L'indice Dow Jones a gagné 0,54% à 37.468,61 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,88% à 4.780,94 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,35% à 15.055,65 points. Le S&P-500 a repris jeudi son ascension, se rapprochant à 0,3% de son record de clôture de janvier 2022. Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, ceux particulièrement sensibles aux taux d'intérêt, comme l'immobilier (-0,6%) et les services publics (-1,05%), ont fini la séance dans le rouge. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a bondi de près de 10% après avoir dit prévoir une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 20% en 2024, sur fond d'essor de la demande pour les puces de pointe utilisées pour les services d'IA. Dans le sillage de TSMC, Nvidia a pris 1,9% pour atteindre un record, avec un volume d'échanges inédit - près de 28 milliards de dollars d'actions. Son concurrent Advanced Micro Devices, en hausse de 1,6%, s'est aussi établi à un pic. Apple a progressé de 3,3% après que BofA Global Research a relevé à "acheter" sa recommandation pour la firme à la pomme. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain de 1,4% à 35.963,27 points, tandis que le Topix, plus large, a pris 0,72% à 2.510,03 points, à la clôture. Les indices japonais ont été tirés par le compartiment des semi-conducteurs avec notamment Tokyo Electron (+6,03%) et Advantest(+8,2%). Les données du jour ont montré que l'inflation de base au Japon a ralenti pour un deuxième mois consécutif en décembre, renforçant les spéculations selon lesquelles la Banque du Japon (BoJ) n'est pas prête de resserrer sa politique monétaire actuelle, qui est ultra accommodante. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,90% mais s'achemine vers un repli de 2,9% sur l'ensemble de la semaine, sa baisse hebdomadaire la plus marquée depuis la mi-août. En Chine, le SSE Composite de Shanghai reflue de 0,38% et le CSI 300 abandonne 0,15%. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES/TAUX Le dollar avance de 0,09% face à un panier de devises de référence. L'euro est stable (+0,02%), à 1,0876 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,2694 dollar (-0,09%). Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans progresse de trois points de base, à 4,1706%, après un gain de quatre points la veille. PÉTROLE Le marché pétrolier repart à la baisse sur des prises de bénéfices après un gain d'environ 2% jeudi lié aux anticipations de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et l'Opep sur une croissance robuste de la demande cette année. Le Brent reflue de 0,15% à 78,98 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,12% à 74,17 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 19 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 07h00 Ventes au détail décembre -0,5% +1,3% - sur un an +1,1% +0,1% DE 07h00 Prix à la production décembre -0,5% -0,5% - sur un an -8,0% -7,9% USA 15h00 Indice de confiance du janvier 70,0 69,7 Michigan (1re estimation) (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)