L'Europe boursière attendue en baisse avant une salve de données

(Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en repli lundi, les investisseurs se préparant à de nombreuses publications d'indicateurs et interventions de responsables de politique monétaire cette semaine. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en repli de 0,18% pour le CAC 40 parisien, contre 0,17% pour le FTSE à Londres, 0,13% pour le Dax à Francfort, et 0,18% pour l'EuroStoxx 50. Aucun indicateur n'est attendu lundi, mais la semaine sera chargée avec la publication de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis. L'inflation PCE, l'indicateur de la dynamique des prix préféré de la Réserve fédérale, est attendu jeudi. L'indicateur d'activité manufacturier ISM et l'indicateur de sentiment du Michigan seront publiés vendredi. A lire aussi... L'inflation en zone euro sera publiée vendredi, avec les indicateurs PMI manufacturiers définitifs. "Pour la zone euro, la grande question sera de savoir si les chiffres de l'inflation rassureront la Banque centrale européenne (BCE) quant à la possibilité de réduire ses taux plus tard dans l'année", résument les stratégistes d'ING. "Les doutes sur le rythme de désinflation sont devenus plus saillants ces dernières semaines, et il ne faut pas s'attendre à une baisse importante de l'inflation en février, en dehors de quelques effets de base". La semaine sera riche en interventions de responsables de politique monétaire: Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'exprimera ce lundi à 16h00 GMT à Strasbourg, à l'occasion de la présentation du rapport annuel de la BCE, tandis qu'au moins dix membres du conseil des gouverneurs de la Fed interviendront cette semaine, à partir de mardi. En zone euro comme aux Etats-Unis, les responsables de politique monétaire devraient réitérer que l'inflation trop élevée justifie des taux durablement restrictifs, et que les premières baisses pourraient débuter plus tard que ce qu'anticipent les marchés. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les indices S&P 500 et Dow Jones ont terminé sur des records vendredi à la Bourse de New York, qui a continué de profiter des actions liées à l'intelligence artificielle après les résultats de Nvidia. L'indice Dow Jones a gagné 0,16%, ou 62,42 points, à 39.131,53 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 1,77 points, soit 0,03% à 5.088,80 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 44,80 points (-0,28%) à 15.996,823. Nvidia (+0,36%) a continué de retenir l'attention des marchés malgré les craintes liées aux taux d'intérêts de la Réserve fédérale. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini à un niveau record, lundi, soutenue par les performances du secteur pharmaceutique. L'indice Nikkei a gagné 0,35% à 39.233,71 points et le Topix, plus large, a pris 0,48% à 2.673,46 points. Chugai Pharmaceutical a gagné 6,37%, parmi l'une des plus fortes progressions de l'indice, tandis que le secteur pharmaceutique a gagné 2,5%. Les marchés chinois ont clôturé en baisse après neuf séances consécutives de hausse. Le SSE Composite de Shanghai a perdu 0,93%, le CSI 300 1,04%. L'indice hongkongais Hang Seng recule de 0,59%. TAUX Les rendements américains sont en léger déclin, avant des émissions importantes de dette lundi: 63 milliards de dollars de titres à deux ans et 64 milliards de dollars de titres à cinq ans seront émis dans la journée, deux montants records, ainsi que 42 milliards de titres à sept ans. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 4,3 pb à 4,2167%, tandis que le taux à deux ans cède 1,9 pb à 4,6708%. Le rendement du dix ans allemand s'érode de 2,2 pb à 2,341%, tandis que celui du taux à deux ans est stable à 2,8688%. CHANGES Les devises varient peu en amont d'une semaine riche en indicateurs. Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,10% à 1,0829 dollar, et la livre sterling perd 0,11% à 1,2665 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,09% à 150,36 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien recule de 0,08% à 0,6555 dollar. PÉTROLE Le brut se replie, les marchés demeurant inquiets des perspectives de taux aux Etats-Unis, qui pourraient demeurer élevés plus longtemps qu'attendu. Le Brent cède 0,2% à 81,46 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 0,31% à 76,25 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU JOUR (Rédigé par Corentin Chappron)