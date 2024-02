L'Europe boursière attendue dispersée, les investisseurs digèrent les résultats de Nvidia

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues mitigées vendredi, à l'exception de Londres, les valeurs technologiques continuant sur leur lancée après les résultats de Nvidia. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse de 0,15% pour le CAC 40 parisien et de 0,12% pour le Dax à Francfort, mais sans direction pour le FTSE à Londres et l'EuroStoxx 50. Les marchés digèrent les derniers résultats de Nvidia publiés mercredi aux Etats-Unis, qui ont porté jeudi les indices européens à des records. Le poids lourd de la technologie a fait état de chiffres meilleurs qu'attendus par les marchés, grâce à une demande soutenue pour ses puces d'intelligence artificielle, l'un des principaux paris des investisseurs en 2024. A lire aussi... Peu d'indicateurs sont attendus vendredi mais l'indicateur de confiance Ifo pourrait animer les échanges, alors que l'économie allemande demeure à l'arrêt, comme l'ont montré une nouvelle fois les indicateurs PMI jeudi. La lecture révisée du PIB allemand a confirmé que la première économie d'Europe s'était contractée de 0,3% d'un trimestre sur l'autre sur les trois derniers mois de 2023. Des commentaires de l'influente membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne Isabel Schnabel pourraient également faire réagir les marchés. Elle s'exprimera à 09h20 GMT et 13h00 GMT. Aux Etats-Unis, le membre du conseil des gouverneurs Christopher Waller a insisté vendredi sur le fait que la Réserve fédérale n'était "pas pressée" de baisser ses taux. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi, le S&P-500 et le Dow Jones établissant des records, portée par l'appétit des investisseurs pour les valeurs à forte croissance et les technologies après les résultats et prévisions solides de Nvidia, poids lourd en matière d'intelligence artificielle. L'indice Dow Jones a gagné 1,18%, ou 456,87 points, à 39.069,11 points. Le S&P-500, plus large, a pris 105,23 points, soit 2,11%, à 5.087,03 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 460,75 points (2,96%) à 16.041,62 points. Nvidia a bondi en séance de 16,4% et guidé vers des records le S&P-500 et le Dow Jones, qui a dépassé les 39.000 points pour la première fois. Le S&P-500 a enregistré sa plus forte hausse sur une journée depuis 13 mois. EN ASIE La Bourse de Tokyo est fermée à l'occasion d'un jour férié au Japon. Les marchés chinois ont consolidé après avoir rebondi depuis le début de la semaine, encouragés par les dernières mesures prises par les autorités pour stabiliser la deuxième économie mondiale. Le SSE Composite de Shanghai a pris 0,55%, le CSI 300 a clôturé stable. L'indice hongkongais Hang Seng prend 0,14%. TAUX Les marchés de taux sont calmes en l'absence de données notables vendredi. Le rendement du Treasury à dix ans grignote 1 point de base à 4,3367%, tandis que le taux à deux ans se relève de 2,1 pb à 4,7348%. Le rendement du dix ans allemand avance de 1,3 pb à 2,448%, tandis que celui du taux à deux ans se hisse de 2,7 pb à 2,9385%. CHANGES Les marchés de changes sont attentistes. Le dollar est inchangé face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro stagne à 1,0828 dollar et la livre sterling à 1,2664 dollar. En Asie, le yen s'érode de 0,05% à 150,58 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,31% à 0,6573 dollar. PÉTROLE Les cours du brut reculent après les commentaires du membre du conseil des gouverneurs de la Fed Christopher Waller. Le Brent décline de 0,49% à 83,26 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,55% à 78,18 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey)