L'Europe boursière attendue dans le rouge avant une semaine chargée

(Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse à l'ouverture lundi, la prudence l'emportant avant une semaine chargée en résultats d'entreprises et en annonces macroéconomiques, avec notamment la réunion attendue de la Réserve fédérale. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le CAC 40 parisien, contre 0,10% pour le FTSE à Londres, 0,25% pour le Dax à Francfort, et 0,10% pour l'EuroStoxx 50. La Fed rendra mercredi sa décision de politique monétaire et devrait maintenir ses taux à leurs niveaux actuels, mais les investisseurs seront attentifs aux déclarations du gouverneur de l'institution, Jerome Powell, afin d'obtenir davantage d'indications sur la trajectoire de l'économie américaine. Les marchés monétaires parient sur une baisse de taux dès juin. Plusieurs indicateurs, dont le PIB de la zone euro au quatrième trimestre et l'inflation "flash" pour janvier, et le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, sont attendus cette semaine. La saison des résultats se poursuivra par ailleurs en Europe, BNP Paribas, Novo Nordisk, Sanofi et Siemens publiant notamment leurs comptes trimestriels dans les prochains jours. VOIR AUSSI: POINT HEBDO-Au tour de la Fed et des géants de la "tech" de tester les marchés LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Wall Street a clôturé vendredi en ordre dispersé, rassurée par la hausse modérée de l'inflation en décembre, mais lestée par de mauvaises perspectives d'Intel, poids lourd du secteur technologique. L'indice Dow Jones a gagné 0,16%, à 38.109,43 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,07% à 4.890,97 points. Le Nasdaq Composite a cédé 0,36% à 15.455,36 points. Intel a plongé de 11,9% à un plus bas de six semaines après avoir communiqué des perspectives de revenus bien inférieures aux attentes. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en hausse lundi, la hausse des prix du pétrole ayant soutenu le secteur de l'énergie. L'indice Nikkei a gagné 0,77% à 36.026,94 points et le Topix, plus large, a pris 1,28% à 2.529,54 points. Un yen plus faible a soutenu les exportateurs. Honda Motor et Toyota Motor ont affiché les meilleures performances des 30 principales valeurs du Topix, en hausse de 3,85% et 3,15%, respectivement. L'interdiction de la vente à découvert prise par la Chine n'a pas suffi à soutenir les marchés domestiques, la situation économique restant très dégradée. Le SSE Composite de Shanghai a reculé de 0,92%, le CSI 300 de 0,9%. TAUX Les rendements américains reculent après la publication, vendredi, de l'indicateur PCE d'inflation en ligne avec le consensus. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 3,8 pb à 4,1219%, tandis que le taux à deux ans cède 2,4 pb à 4,3407%. Le rendement du dix ans allemand abandonne 3 pb à 2,267%, celui du taux à deux ans 2,3 pb à 2,5082%. CHANGES Les marchés de change digèrent les derniers indicateurs américains, dans la perspective de la prochaine réunion de la Réserve fédérale. Le dollar grignote 0,04% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,07% à 1,0844 dollar, et la livre sterling est stable à 1,2711 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,23% à 147,82 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,27% à 0,6592 dollar. PÉTROLE Le pétrole est en légère hausse après la mort de trois soldats américains dans une attaque de drone en Jordanie, et après qu'un missile tiré par les Houthis a frappé un pétrolier détenu par le courtier Trafigura. Le Brent avance de 0,29% à 83,79 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,27% à 78,22 dollars. PAS D'INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 JANVIER (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)