L'Europe boursière attendue dans le rouge

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse lundi dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques, des prises de bénéfice et une certaine prudence devant l'emporter pour l'instant après la solide progression de la semaine dernière. Les contrats à terme suggèrent un recul de 0,36% pour le CAC 40 parisien, de 0,55% pour le Dax à Francfort, de 0,38% pour le FTSE à Londres et de 0,56% pour l'EuroStoxx 50. L'indice large européen Stoxx 600 et le marché parisien, qui ont signé la semaine dernière leur meilleure performance hebdomadaire en deux mois, devraient céder aux prises de bénéfice. Le principal rendez-vous de la semaine sera mercredi l'audition semestrielle au Congrès du président de la Réserve fédérale. Les stratèges de Citi s'attendent à ce que Jerome Powell en profite pour marteler le message "faucon" lancé la semaine dernière, malgré le statu quo décidé par la banque centrale. Le marché évalue à plus de 73% la probabilité que la Fed relève l'objectif de taux des fonds fédéraux d'un quart de point en juillet, avant de faire une pause jusqu'à la fin de l'année, selon le baromètre FedWatch. La Banque d'Angleterre tient sa réunion de politique monétaire jeudi et un relèvement de taux d'un quart de point est largement anticipé. A WALL STREET Vendredi, avant le week-end prolongé de "Juneteenth", la Bourse de New York a fini dans le rouge, plombée notamment par Microsoft alors que deux responsables de la Fed ont refroidi les investisseurs qui avaient commencé à parier sur une fin rapide des hausses de taux. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a averti que "l'inflation sous-jacente ne baisse pas comme (il) le pensait" et le président de la banque centrale de Richmond, Thomas Barkin, s'est dit "à l'aise" avec l'idée de nouvelles hausses de taux étant donné que l'inflation n'est pas encore sur une trajectoire évidente de retour à 2%. L'indice Dow Jones a cédé 0,32%, ou 108,94 points, à 34.299,12 points, le S&P-500 a perdu 16,25 points, soit 0,37%, à 4.409,59 points et le Nasdaq Composite a reculé de 93,25 points (-0,68%) à 13.689,57 points. Le recul de Microsoft (-1,65%) après son record historique jeudi a notamment pesé sur le S&P-500 et le Nasdaq, ce qui n'a pas empêché les deux indices de signer respectivement une cinquième et une huitième semaine de hausse consécutives. EN ASIE A Tokyo, le Nikkei a lâché 1%, après avoir atteint un pic de 33 ans vendredi en réaction au maintien par la Banque du Japon de sa politique ultra-accommodante. Les actions chinoises reculent également, l'absence d'annonce sur d'éventuelles mesures de relance à l'issue d'une réunion du Conseil des affaires d'Etat ayant déçu les investisseurs. L'indice CSI 300 perd 0,83% et le SSE Composite de Shanghai 0,5%. La visite, rare, du chef de la diplomatie américaine en Chine capte par ailleurs l'attention. Il se pourrait qu'Antony Blinken rencontre le président Xi Jinping dans la journée, après avoir convenu la veille avec le ministre chinois des Affaires étrangères de stabiliser les relations entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales afin d'éviter tout conflit. CHANGES Sur le marché des changes, l'"indice dollar", qui mesure les variations du billet vert face à un panier de devises internationales, grignote 0,08%. L'euro est stable à 1,093 dollar. Le rendement du Bund allemand à dix ans perd deux points de base à 2,445% dans les premiers échanges. PÉTROLE Les cours du brut baissent alors que les incertitudes sur l'évolution de l'économie chinoise l'emportent sur la réduction de l'offre de l'Opep+ et une nouvelle baisse du nombre de plates-formes pétrolières et gazières en activité aux Etats-Unis. Le Brent recule de 0,99% à 75,85 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,13% à 70,97 dollars. (édité par Tangi Salaün et Kate Entringer)