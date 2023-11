L'Europe attendue incertaine avant l'inflation US

L'Europe attendue incertaine avant l'inflation US













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en recul mardi à l'ouverture, dans un contexte attentiste avant la publication des données d'inflation aux Etats-Unis mardi. Les premières indications disponibles indiquent que le CAC 40 parisien n'afficherait pas de tendance marquée à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent un recul à l'ouverture de 0,15%, contre un Dax à Francfort et un EuroStoxx 50 sans direction nette. Les investisseurs attendent de nouvelles publications d'indicateurs cette semaine, qui leur permettront d'affiner les perspectives de taux directeur à moyen terme. De fait, si les dernières réunions de banques centrales ont envoyé un message jugé accommodant par les marchés, de nombreux responsables de politique monétaire se sont attachés à tempérer l'optimisme des investisseurs, en soulignant les risques d'une persistance de l'inflation. A ce titre, les données d'inflation publiées à 13h30 GMT aux Etats-Unis seront suivies de près par les marchés: les investisseurs tablent sur un chiffre d'inflation identique pour octobre et septembre (une croissance de 4,1% sur un an et de 0,3% sur un mois), mais toute surprise, à la hausse comme à la baisse, pourrait avoir un impact disproportionné sur les marchés. Ajoutant à la prudence, la Chine a publié des indicateurs de demande de crédit en berne, faisant craindre que l'activité de la deuxième économie mondiale ne s'essouffle. Mardi, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs et le PIB révisé en zone euro seront également publiés à 10h00 GMT. A WALL STREET La Bourse de New York a fini lundi en ordre dispersé et sur des variations limitées à l'issue d'une séance dominée par la prudence à la veille de la publication des chiffres de l'inflation pour octobre aux Etats-Unis, qui pourraient influer sur l'évolution de la politique de taux de la Réserve fédérale. L'indice Dow Jones a gagné 0,16%, ou 54,77 points, à 34.337,87 points. Le S&P-500, plus large, a cédé 3,69 points, soit 0,08%, à 4.411.55 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 30,37 points (-0,22%) à 13.767,74 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en hausse mardi, stimulée par l'optimisme des investisseurs sur les perspectives des entreprises japonaises et la faiblesse du yen face au dollar. L'indice Nikkei a gagné 0,34% à 32.695,93 points et le Topix, plus large, a pris 0,37% à 2.345,29 points. Mizuho Financial Group a progressé de 3,17% après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison d'un yen plus faible et de perspectives plus favorables pour l'économie. Les indices chinois hésitent après la publication d'indicateurs suggérant une faible demande de crédit et un ralentissement de la reprise économique. Le SSE Composite de Shanghai prend 0,1%, le CSI 300 abandonne 0,13%, l'indice hongkongais Hang Seng n'affiche pas de direction nette. TAUX Les rendements américains sont stables avant la publication de l'inflation aux Etats-Unis, qui pourrait avoir un impact important sur les anticipations de taux des marchés. Le rendement du Treasury à dix ans est inchangé à 4,63%, le taux à deux ans se maintient à 5,0411%. CHANGES Le dollar se renforce modérément dans un contexte attentiste avant la publication de l'inflation aux Etats-Unis. Le dollar grignote 0,07% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,03% à 1,0694 dollar, et la livre sterling 0,09% à 1,2267 dollar. En Asie, le yen fait du surplace à 151,71 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien abandonne 0,20% à 0,6367 dollar. PÉTROLE Le pétrole est en progression modérée après la publication d'un rapport de l'OPEP suggérant que la demande demeure robuste, tandis que les marchés s'inquiètent de possibles tensions sur l'offre, les Etats-Unis ayant appelé à mieux contrôler les exportations de brut russe. Le Brent avance de 0,24% à 82,72 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,22% à 78,43 dollars.