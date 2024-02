L'Europe attendue en hausse avant un déluge de données

L'Europe attendue en hausse avant un déluge de données













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient avancer à l'ouverture jeudi, alors que les échanges seront animés par une salve de résultats et d'indicateurs. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse de 0,59% pour le CAC 40 parisien, de 0,51% pour le FTSE à Londres, de 0,43% pour le Dax à Francfort et de 0,55% pour l'EuroStoxx 50. De nombreuses entreprises européennes auront publié leurs résultats d'ici l'ouverture jeudi. En France, Airbus, Renault, Orange, Pernod Ricard et Safran pourraient réagir après leurs publications financières. A lire aussi... De nombreuses données sont en outre attendues aux Etats-Unis, alors que l'inflation CPI a surpris à la hausse en janvier. L'indice d'activité "Philly Fed" et les ventes au détail pour janvier sont attendues à 13h30 GMT, tandis que la production industrielle sera publiée à 14h15 GMT. Ces données sont essentielles aux investisseurs, qui chercheront des signes montrant que la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale continue de se transmettre à l'économie et refroidit l'activité. Les derniers chiffres du PIB japonais ont pour leur part montré que l'économie nippone s'était contractée au dernier trimestre 2023, l'Allemagne devenant la troisième économie mondiale devant le Japon. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi, dans le sillage des gains d'Uber et de son rival Lyft, tandis que Nvidia a dépassé Alphabet au rang de troisième plus grande valorisation à Wall Street avant la publication de ses résultats trimestriels la semaine prochaine. L'indice Dow Jones a gagné 0,40% à 38.424,27 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,96% à 5.000,62 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,30% à 15.859,15 points. Uber a progressé de près de 15% pour s'établir à un niveau inédit à la suite de l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 7 milliards de dollars. Lyft a bondi de plus de 35% après la publication d'un bénéfice supérieur aux attentes et une prévision de cash flow positif pour la première fois, cette année. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en hausse jeudi, à son plus haut niveau en 34 ans, le secteur des puces électroniques suivant les gains de ses pairs à Wall Street. L'indice Nikkei a gagné 1,21% à 38.157,94 points. Le Topix, plus large, a pris 0,28% à 2.591,85 points. L'investisseur SoftBank Group a pris 3,59%, Tokyo Electron 5,01%. Les marchés chinois sont fermés cette semaine. TAUX Les rendements américains s'érodent avant de nouvelles données. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 2,9 points de base à 4,2378%, tandis que le taux à deux ans est immobile à 4,5782%. Le rendement du dix ans allemand décline de 3,6 pb à 2,313%, tandis que celui du taux à deux ans perd 2,9 pb à 2,7197%. CHANGES Le yen se renforce face au dollar après l'avertissement de responsables politiques ayant prévenu mercredi que les mouvements "rapides" de la devise étaient suivis de près par la banque centrale, le yen ayant touché mardi un plus bas depuis novembre. Le dollar décline de 0,08% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,06% à 1,0731 dollar. La livre sterling se maintient à 1,2552 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,27% à 150,15 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien est stable à 0,6492 dollar. PÉTROLE Les marchés du brut reculent après l'annonce par l'Energy Information Administration américaine d'une hausse des stocks de brut de 12 millions de barils aux Etats-Unis la semaine dernière, contre une hausse de 2,6 millions attendue par le consensus. Le Brent s'affaiblit de 0,37% à 81,3 dollars le baril. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,42% à 76,32 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 FÉVRIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Balance commerciale décembre €21,5 mds €20,4 mds USA 13h30 Ventes au détail janvier -0,1% +0,6% - sur un an n.d. +5,59% Indice Empire State février -15,0 -43,70 USA 13h30 Indice Philly Fed février -8,0 -10,6 USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 10 220.000 218.000 février USA 14h15 Production industrielle janvier +0,3% +0,1% - sur un an n.d. +0,98% (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)