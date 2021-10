L'Europe attend la BCE et le PIB US sous une pluie de résultats

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en légère hausse en début de séance jeudi après une avalanche de résultats trimestriels et en attendant les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) et la publication de la croissance américaine au troisième trimestre.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,1% à 6.760,23 points vers 08h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,26% et à Francfort, le Dax avance de 0,21%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,05%, le FTSEurofirst 300 de 0,01% et le Stoxx 600 de 0,12%.

Alors qu'un statu quo sur la politique monétaire est attendu de la part de la BCE à 11h45 GMT, les propos de sa présidente Christine Lagarde, notamment sur l'inflation, retiendront l'attention lors de la conférence de presse qui débutera trois quarts d'heure plus tard.

Autre grand rendez-vous de la semaine: la publication à 12h30 GMT de la première estimation du produit intérieur brut des Etats-Unis au troisième trimestre. Le consensus Reuters table sur une croissance de 2,7% après 6,7% sur la période précédente.

En attendant ces deux événements, la cote est animée par de multiples publications de résultats dont ceux de Capgemini (+3,30%) qui signe la plus forte hausse du CAC 40 après que le groupe de conseil et de services informatiques a une nouvelle fois relevé ses objectifs annuels et publié de solides résultats au troisième trimestre.

Stellantis (+0,73%), STMicroelectronics (+1,20%), Airbus (+2,49%), Dassault Systèmes (+2,42%) et Alten (+5,14%) sont également bien orientés après leurs publications.

En revanche, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) lâche 5,48%, les analystes évoquant la prévision annuelle de bénéfice par action sous les attentes du marché, et TotalEnergies perd 1,42% après ses résultats.

Le constructeur automobile allemand Volkswagen abandonne 2,37% après avoir abaissé son objectif de livraisons, révisé ses prévisions de ventes et souligné la nécessité de réduire ses coûts en raison de la pénurie de semi-conducteurs, qui a pesé sur son bénéfice d'exploitation trimestriel.

En tête du Stoxx 600, le brasseur AB InBev bondit de 7,31% en réaction à des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et à des prévisions révisées en hausse pour 2021.

Egalement parmi les plus fortes hausses de l'indice européen Clariant, Banco de Sabadell, WPP, Dufry et Nokia gagnent de 2,32% à 4,69%.

Hors résultats, CNP Assurances grimpe de 34,87% après l'annonce du rachat à venir par la Banque Postale de la participation du groupe BPCE dans l'assureur en visant son retrait de la cote après avoir repris 100% du capital.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)