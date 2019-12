L'Europe attend calmement les statistiques américaines

Crédit photo © Reuters

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en légère hausse vendredi en attendant dans le calme plusieurs indicateurs américains à quelques jours de Noël.

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,27% à 5.988,5 points vers 9h25 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,26% et à Londres, le FTSE avance de 0,18%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro s'adjuge 0,32%, le FTSEurofirst 300 monte de 0,39% et le Stoxx 600 de 0,3%.

La plupart des indices européens sont parvenus à terminer en hausse jeudi au terme d'une séance poussive, soutenus par des commentaires encourageants de Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, qui a annoncé que l'accord commercial sino-américain serait signé en janvier.

"Etant donné que la guerre commerciale était le catalyseur principal de la hausse des dernières semaines, l'apparente pause autour de ce dossier dans une période généralement calme explique en grande partie l'attentisme des marchés. Le ciel est éclairci pour les investisseurs qui attendent désormais la date officielle de la signature de l'accord et l'ensemble des détails qui le composent", commentent les économistes de Saxo Banque.

La séance de ce vendredi sera animée entre autres par la dernière révision du produit intérieur brut américain du troisième trimestre, à 13h30 GMT, ainsi que par l'indice des prix "core PCE" de novembre aux Etats-Unis, le baromètre d'inflation que privilégie la Réserve fédérale, accompagné des derniers chiffres des dépenses des ménages, à 15h00 GMT.

Le moral des ménages allemands s'est dégradé de manière inattendue à l'approche du mois de janvier, montre l'enquête mensuelle de l'institut GfK, suggérant que les dépenses des consommateurs pourraient ralentir en début d'année.

Par ailleurs, ce troisième vendredi de décembre marque une "journée des quatre sorcières", avec l'expiration simultanée d'options et des futures sur les indices et les actions.

VALEURS

Sur les marchés actions européens, la plus forte hausse sectorielle est pour les ressources de base (+0,65%) juste devant la chimie, (+0,61%). A la Bourse de Paris, Air Liquide (+1,32%) prend la tête du CAC 40.

Du coté du SBF 120, DBV Technologies gagne 2,18% après avoir pris presque 8% en début de séance. Pour l'analyste Jamila El Bougrini chez Gilbert Dupont, la hausse du titre depuis plusieurs jours part de la spéculation à un mois de la décision des autorités américaines sur le médicament sur le traitement contre l'allergie à l'arachide développé par l'américain Aimmune Therapeutics.

"Si la Food and Drug Administration donne son approbation pour une mise sur le marché (AMM) du produit d'Aimmune, ça devrait renforcer les chances de voir le produit de DBV (le Viaskin Peanut, son propre traitement de l'allergie à l'arachide) recevoir lui-même une AMM dans ce marché", a-t-elle déclaré.

Le titre Royal Dutch Shell recule de 0,64%, le groupe pétrolier ayant dit prévoir une charge de dépréciation de 2,3 milliards de dollars au quatrième trimestre et abaissé son objectif de chiffre d'affaires de sa production pétrolière.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a terminé en repli de 0,2%, marquant une pause après son récent plus haut de 14 mois.

L'inflation japonaise a progressé le mois dernier et les prix de détail hors énergie et produits alimentaires frais, l'étalon d'inflation de référence pour la Banque du Japon, a atteint un pic de plus de trois ans, suggérant que les entreprises ont commencé à relever leurs prix face à la hausse des salaires et de la TVA.

La Bourse de Shanghai a perdu 0,4% et le CSI 300 des grandes capitalisations chinoises 0,3%.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi avec des records en clôture pour ses trois indices phares, les investisseurs saluant les annonces de Steven Mnuchin sur le commerce.

Le Dow Jones a gagné 0,49% à 28.376,96. Le S&P-500 a pris 0,45% à 3.205,37 et le Nasdaq Composite 0,67% à 8.887,22 points.

TAUX

Le rendement des Treasuries à 10 ans reprend plus de trois points de base, à 1,945%, après avoir reculé la veille face à des indicateurs américains en demi-teinte notamment sur le marché du travail avec une baisse moins forte que prévu des inscriptions hebdomadaires au chômage.

En Europe, le 10 ans allemand est en légère hausse, autour de -0,22%.

CHANGES

L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de référence, est inchangé. Après deux semaines dans le rouge, il se dirige vers une hausse hebdomadaire de 0,3% grâce à une série d'indicateurs supérieurs aux attentes publiés en début de semaine et à la baisse de la livre sterling.

La devise britannique reprend ce vendredi 0,2% contre le dollar mais a perdu plus de 2% depuis lundi, en raison des craintes sur la transition du Brexit.

"Le marché a été d'une certaine façon un peu naïf de penser qu'une victoire électorale du parti conservateur allait faire disparaître le brouillard concernant le Brexit", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie devises chez National Australia Bank.

Le Parlement britannique doit se prononcer dans la journée sur l'accord de Brexit négocié avec l'Union européenne par le Premier ministre Boris Johnson, qui entend ainsi respecter sa promesse de faire procéder à un vote sur la question avant les fêtes de fin d'année.

L'euro est de son coté inchangé à 1,1117 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent un peu mais restent à proximité de pics de trois mois touchés la veille grâce à la détente des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine et à la baisse des stocks de brut américain.

Le Brent prend 0,12% à 66,46 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,23% à 61,04 dollars.

(Édité par Patrick Vignal)