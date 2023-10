L'Europe accuse une 3e baisse d'affilée avant les PMI

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en baisse mercredi en matinée, affectées une nouvelle fois par la montée des rendements obligataires sur fond de crainte d'un durcissement monétaire prolongé alors que plusieurs indicateurs macroéconomiques, dont les PMI, sont attendus dans la journée. À Paris, le CAC 40 perd 0,4% à 6.968,95 points vers 07h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 abandonne 0,14% et à Francfort, le Dax cède 0,72%. L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,55% et le FTSEurofirst 300 de 0,29%. Le Stoxx 600, qui est dans le rouge depuis l'entame du quatrième trimestre, reflue encore de 0,29%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent un repli de 0,36% pour le Dow Jones, de 0,52% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,60% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en nette baisse où l'enquête mensuelle Jolts sur les offres d'emploi aux Etats-Unis a renforcé l'hypothèse d'une Réserve fédérale (Fed) encore restrictive pendant longtemps. En zone euro, où Christine Lagarde a réaffirmé à plusieurs reprises que les taux d'intérêt resteraient élevés tant que le combat contre l'inflation ne serait pas terminé, le marché attend une intervention de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) dans la journée, à l'occasion d'une conférence sur la politique monétaire. Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand, référence pour l'ensemble de la zone euro, est repassé pour la première fois depuis 2011 au-dessus du seuil des 3%, s'affichant désormais à 3,002%. Aux Etats-Unis, le taux des Treasuries de même échéance est à un nouveau pic de 16 ans, à 4,8503%. Aux inquiétudes sur la trajectoire des taux s'ajoutent les craintes sur l'évolution de la conjoncture alors que seront publiés à partir de 07h50 GMT les indices de l'activité des services en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que les ventes mensuelles au détail en zone euro. En Bourse, tous les principaux secteurs du Stoxx 600 sont dans le rouge, à l'exception du compartiment défensif des "utilities", qui grignote 0,3%. Dans la santé, Sanofi est pratiquement inchangé, malgré l'annonce d'un partenariat stratégique avec le laboratoire israélien Teva sur des maladies inflammatoires de l'intestin. Novartis gagne 3,09% alors que sa division Sandoz plonge de 16,66% pour ses débuts boursiers. Atos recule de 2,11% après la nomination d'Yves Bernaert au poste de directeur général, tandis que Kering reflue de 1,94%, Bernstein ayant abaissé sa recommandation sur le groupe de luxe à "performance en ligne avec le marché". Côté hausse, Tesco prend 2,61% à la faveur du relèvement de sa prévision de bénéfice annuel. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)