L'Eurogroupe soutient la demande de la Croatie d'adopter l'euro

LUXEMBOURG (Reuters) - L'Eurogroupe a apporté jeudi son soutien à la candidature de la Croatie pour adopter l'euro comme devise, ouvrant la voie à une intégration du pays des Balkans dans la zone euro, dont il deviendrait le 20e Etat membre, au début de l'an prochain.

"Je suis très heureux d'annoncer que l'Eurogroupe est convenu aujourd'hui que la Croatie remplit toutes les conditions nécessaires pour adopter l'euro", a déclaré Paschal Donohoe, président de l'Eurogroupe, qui réunit les des ministres des Finances des pays de la zone euro.

La Commission européenne a annoncé au début du mois que la Croatie était prête à intégrer la zone euro. La demande déposée par Zagreb doit désormais être approuvée par les Vingt-Sept lors d'un sommet la semaine prochaine.

Les ministres des Finances des pays de l'UE devront fixer en juillet le taux de conversion entre la kuna croate et l'euro, ce qui donnera six mois à la Croatie pour se préparer au changement de devise.

Membre de l'UE depuis 2013, la Croatie a dû remplir les critères de convergence économiques et juridiques fixés par Bruxelles, qui concernent notamment la stabilité des prix et des taux de change, les taux d'intérêt à long terme et exigent des finances publiques saines et viables.

(Reportage Jan Strupczewski, avec la contribution de Francesco Guarascio; version française Camille Raynaud, édité par Jean Terzian)