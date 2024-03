L'euro et les taux en Europe reculent après la prévision d'inflation de la BCE

(Actualisé avec précisions et variations sur les marchés) PARIS, 7 mars (Reuters) - Les rendements obligataires européens et l'euro reculent jeudi après les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) qui a maintenu le statu quo sur ses taux mais abaissé sa prévision d'inflation pour 2024, ouvrant la voie à un assouplissement monétaire prochain. L'institut de Francfort prévoit désormais une inflation globale de 2,3% cette année, contre 2,7% anticipé précédemment. Hors énergie et alimentation, considérés comme des éléments volatils, l'inflation dans les vingt pays partageant la monnaie unique européenne, pourrait refluer à 2,6% en 2024, 2,1% en 2025 et 2,0% en 2026, selon les nouvelles projections de la BCE. A lire aussi... Vers 14h40 GMT, le rendement du Bund à dix ans perd environ trois points de base, à 2,297%, et celui à deux ans , plus sensible aux anticipations sur l'évolution des taux d'intérêt, cède environ 6,5 points, à 2,8165%. Le rendement de l'OAT française recule de 3,4 points, à 2,747%, et son équivalent italien BTP abandonne 5,3 points, à 3,606%. Les rendements souverains en zone se sont tendus depuis le début de l'année, le Bund allemand à dix ans, référence pour le bloc, prenant environ 30 points avant les dernières annonces de la BCE. Cette tension dans le compartiment obligataire est liée au reflux des anticipations des investisseurs sur une baisse rapide et marquée des taux d'intérêt. "Les nouvelles révisions à la baisse des prévisions d'inflation et de croissance figurant dans le communiqué d'aujourd'hui de la BCE soutiennent les attentes d'assouplissement de la politique monétaire", a déclaré Massimiliano Maxia, spécialiste marchés obligataires chez Allianz Global Investors. Les contrats à terme sur les taux à court (ESTR) de la Banque centrale européenne prévoient des baisses de taux de 102 points de base en 2024, contre 92 points de base avant les annonces de la BCE. Sur le marché des changes, l'euro se négocie à 1,0896 dollar ( -0,01 )%) alors qu'il évoluait au-delà de 1,089 avant les annonces de la BCE. (Rédigé par Claude Chendjou, avec Stefano Rebaudo and Harry Roberts à Londres, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)