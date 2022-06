L'euro est la monnaie la moins vulnérable au changement climatique (Barclays)

par Joice Alves

LONDRES, 14 juin (Reuters) - L'euro pourrait être la devise qui résiste le mieux aux effets du changement climatique tandis que le yuan chinois et le yen japonais devraient le plus en souffrir si aucun effort n'est entrepris pour atténuer l'impact de la hausse des températures, ont déclaré les analystes de Barclays.

Après avoir cartographié les effets du changement climatique sur les taux de change, la banque britannique affirme que le rechauffement de la planète et les coûts économiques qui y sont associés pourraient constituer "un risque croissant et coûteux, avec un impact tangible sur les changes".

Dans son scénario le plus pessimiste, l'euro est la monnaie la plus performante, s'appréciant de 0,5% face au dollar d'ici 2030 et de 3,9% en moyenne au cours des cinq prochaines décennies, l'ouverture commerciale de la zone euro contribuant à atténuer l'impact économique du réchauffement climatique.

En revanche, le yuan pourrait perdre 5,5% d'ici 2030 et plus de 7% sur la décennie suivante.

Barclays a utilisé les prévisions de productivité nationale et des flux de capitaux pour les cinq prochaines décennies afin de modéliser comment, compte tenu des conditions actuelles, la croissance économique des pays étudiés et leur devise pourraient être affectées par le changement climatique.

L'augmentation du niveau des mers, la variation des rendements agricoles, les changements dans l'apparition de maladies ou encore l'impact de la chaleur sur la productivité du travail sont quelques-uns des facteurs inclus dans l'analyse.

Les pertes totales dues à des conditions climatiques extrêmes se sont elevées à 1.380 milliards de dollars au cours de la précédente décennie. Elles ont été multipliées par près de huit depuis les années 1970 et devraient dépasser les 2.000 milliards de dollars cette décennie, estime Barclays.

"Les pays enregistrant des baisses de productivité (...) connaîtront probablement aussi moins d'entrées de capitaux", ce qui pénalisera les taux de change, a indiqué la banque.

Le yuan pourrait perdre 53% de sa valeur réelle au cours des 50 prochaines années en raison de l'industrialisation rapide de la Chine sur les deux dernières décennies et des "politiques environnementales indulgentes", selon l'analyse.

"Le risque de privilégier la croissance au détriment de l'environnement et le manque de réseau environnemental local restent des défis importants", a déclaré Barclays.

Pour le Japon, l'élévation du niveau de la mer représente le plus grand défi, selon Barclays, qui prévoit que les facteurs environnementaux réduiront de près de 3% la valeur du yen d'ici 2030. Le devise nippone pourrait perdre 55% de sa valeur en 50 ans et devenir la monnaie la moins performante du monde dès le milieu du siècle, selon la banque.

Le dollar américain est considéré comme 'surperformant', bénéficiant de "la nature diverse de l'économie des Etats-Unis", a ajouté Barclays.

