L'euphorie s'empare des marchés financiers après la Fed

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, après la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale et avant les réunions de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne. Les premières indications disponible indiquent que le CAC 40 parisien s'afficherait en hausse de 1,09% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent une avancée à l'ouverture de 0,91%, contre 1,06% pour le Dax à Francfort, et 1,08% pour l'EuroStoxx 50. La Réserve fédérale a, comme attendu, maintenu mercredi l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50% pour la troisième fois consécutive. Surtout, la banque centrale s'est montrée accommodante, son président, Jerome Powell, déclarant au cours d'une conférence de presse que les taux étaient à leur pic, ou proches de leur pic, pour ce cycle de resserrement monétaire. Les projections économiques de l'institution, publiées à cette occasion, ont aussi montré que les responsables de politique monétaire prévoyaient 75 pb de baisses de taux l'an prochain, contre 50 pb attendues lors des dernières projections, en septembre. "Bien que ces projections ne reflètent pas entièrement les 110 pb de baisses de taux prévues par les marchés, ce changement de point de vue a surpris et pousse les investisseurs à anticiper davantage de baisses", écrivent les stratégistes d'ING. "Le point de vue du membre du conseil des gouverneurs Chris Waller sur l'inflation est peut être plus largement partagé qu'on ne le pensait". Les marchés attendront deux autres réunions de politique monétaire jeudi: la Banque d'Angleterre et la BCE rendront leur décision de politique monétaire à 12h00 GMT et 13h15 GMT respectivement. Les deux banques centrales devraient elles aussi maintenir leurs taux à leurs niveaux actuels, mais les investisseurs seront attentifs aux commentaires que formuleront les responsables de politique monétaire à cette occasion: l'inflation demeure supérieure aux cibles des institutions et la ramener à l'objectif pourrait nécessiter de garder les taux en territoire restrictif plus longtemps que prévu. TAUX Les rendements américains chutent après la décision de la Fed, le 10 ans glissant sous les 4% pour la première fois depuis août, tandis que le 2 ans touche un plus bas depuis mai. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 6,4 pb à 3,9694%, tandis que le taux à deux ans cède 12 pb à 4,3611%. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi, le Dow Jones atteignant un record en près de deux ans, après que la Fed a laissé son taux directeur à son niveau actuel et signalé que son cycle de resserrement monétaire touchait à sa fin, avec une probable baisse des coûts du crédit l'an prochain. L'indice Dow Jones a gagné 1,40%, ou 512,30 points, à 37.090,24 points. Le S&P-500, plus large, a pris 63,39 points, soit 1,37%, à 4.707,09 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 200,57 points (1,38%) à 14.733,96 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en baisse jeudi, plombée par les valeurs automobiles et bancaires après le message de la Réserve fédérale mettant fin à sa politique de resserrement, qui a dopé le yen et fait baisser les rendements des bons du Trésor américain. L'indice Nikkei a perdu 0,73% à 32.686,25 points et le Topix, plus large, a cédé 1,43% à 2.321,24 points. Le secteur de l'automobile et des pièces détachées a reculé de 3,98%, la pire performance sectorielle de la Bourse de Tokyo. Toyota Motor a perdu 3,8%, Honda Motor a chuté de 5,11%. Les indices chinois hésitent après la décision de la Fed. Le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,22%, le CSI 300 0,39%, l'indice hongkongais Hang Seng prend 0,88%. CHANGESLe dollar décline face à la majorité des devises après la réunion au ton jugé accommodant de la Fed. Le dollar décline de 0,24% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,25% à 1,09 dollar, et la livre sterling 0,17% à 1,264 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,97% à 141,49 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,99% à 0,6724 dollar. PÉTROLE Le pétrole est en légère hausse, soutenu par la décision de la Fed et une baisse plus importante que prévu des stocks de pétrole aux Etats-Unis. Le Brent avance de 0,51% à 74,64 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,4% à 69,75 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Zhifan Liu)