L'Etat va indexer sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu

PARIS (Reuters) - L'Etat va relever le barème de l'impôt sur le revenu pour l'indexer sur le niveau de l'inflation dans le budget 2024, ce qui permettra de ne pas alourdir l'imposition des ménages l'an prochain, a déclaré mardi Bruno Le Maire. "Aucun salarié ne paiera davantage d'impôts, certains paieront même moins d'impôts parce que je vous confirme que nous indexerons le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, c'est-à-dire de 4,8%", a expliqué le ministre de l'Economie et des Finances sur LCI. "Cela veut dire que tous ceux dont le salaire a augmenté en 2023 - l'augmentation moyenne est de 5% - ne paieront pas un euro de plus. Ceux dont le salaire n'a pas augmenté verront (...) leur impôt diminuer", a-t-il ajouté. "Ça représente quasiment 6 milliards d'euros de manque à gagner pour le budget de l'Etat", a précisé Bruno Le Maire. La baisse des impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes annoncée en mai dernier par Emmanuel Macron "se fera le plus tôt possible", a encore déclaré le ministre de l'Economie et des Finances. "Si c'est possible en 2025, nous le ferons en 2025." (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)