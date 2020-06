L'Etat "sera au côté de la SNCF", veut redynamiser les trains de nuit, selon Djebbari

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'Etat soutiendra la SNCF, qui a perdu autour de 4 milliards d'euros dans la crise liée au coronavirus, s'est engagé mercredi Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat chargé des Transports, qui a par ailleurs annoncé une initiative prochaine sur une "redynamisation" des trains de nuit.

"Le compteur tourne, nous avons maintenant à peu près circonscrit le volume des pertes (...) on a parlé de 4 milliards", a-t-il dit sur LCI.

"En trésorerie, il n'y a pas d'urgence à agir dans les prochaines semaines", a-t-il précisé, soulignant que la SNCF s'était refinancée.

"L'Etat sera évidemment au côté de la SNCF", a-t-il poursuivi, rappelant que la puissance publique contribue chaque année à hauteur de 15 milliards d'euros aux 35 milliards de chiffre d'affaires de la SNCF.

Jean-Baptiste Djebbari a par ailleurs annoncé que les trains de nuit allaient rouvrir à compter du week-end des 3-4-5 juillet "parce que les conditions sanitaires sont réunies".

La SNCF n'exploite plus que deux lignes de nuit, l'une vers Gap-Briançon, l'autre vers Latour-de-Carol via Toulouse et Rodez.

Mais le secrétaire d'Etat chargé des Transports a esquissé un plan de relance des trains de nuit.

"Nous avons beaucoup d'ambition pour les trains de nuit en France et dans les discussions que j'ai pu avoir avec le président de la République, je partage ça avec lui, nous allons dans les semaines, dans les mois qui viennent avoir une politique de promotion et de redynamisation des trains de nuit", a-t-il dit.

Compte tenu des impératifs liés au réchauffement climatique, les trains de nuit apparaissent de plus en plus comme une alternative à basse émission carbone au transport aérien.

