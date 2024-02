"L'Etat ne laissera pas tomber Atos" dit Le Maire aux Echos

PARIS, 5 février (Reuters) - L'Etat français ne laissera pas tomber les activités industrielles d'Atos et les dizaines de milliers d'emplois que le groupe de services informatiques en grandes difficultés financières représente, a déclaré lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire au journal Les Echos. "Nous ne laisserons pas tomber les activités industrielles d'Atos qui représentent des dizaines de milliers d'emplois", a déclaré Bruno Le Maire, qui s'exprimait pour la première fois sur le sujet. Atos a annoncé lundi la nomination d'un mandataire ad hoc pour encadrer ses discussions avec ses banques en vue de parvenir à un plan de refinancement de sa dette financière après avoir prévenu que son projet d'augmentation de capital était devenu caduc. "L'Etat utilisera tous les moyens à sa disposition pour préserver les activités stratégiques d'Atos", a ajouté le ministre de l'Economie, qui assure que ses services sont "en contact régulier" avec la direction d'Atos et dit suivre le dossier "très attentivement". Atos discute avec Airbus du rachat de son activité Big Data & Security (BDS). Les deux sociétés sont dans la phase de "due diligence", a indiqué le groupe français. (Reportage par Zhifan Liu)