L'Etat français sera actionnaire unique d'EDF le 8 juin

L'Etat français sera actionnaire unique d'EDF le 8 juin













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'Etat français sera actionnaire unique d'EDF le 8 juin prochain, a annoncé mardi le ministre des Finances, Bruno Le Maire, sur RTL. "L'Etat a repris 98% du contrôle d'EDF et le 8 juin, l'Etat aura 100% du contrôle d'EDF", a déclaré le ministre. "Cela va nous permettre de réaliser dans les meilleures conditions possibles le programme de construction de six nouveaux EPR", a-t-il ajouté. Annoncée en juillet dernier, la renationalisation, pour un montant d'environ 9,7 milliards d'euros, doit permettre au gouvernement de piloter plus librement le vaste chantier du renouvellement du parc nucléaire français annoncé il y a un an par Emmanuel Macron. (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Tangi Salaün)