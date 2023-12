L'état du pape s'améliore mais il évite de sortir par précaution, selon le Vatican

Crédit photo © Reuters

CITÉ DU VATICAN (Reuters) - La santé du pape François, qui souffre d'une inflammation pulmonaire, s'améliore mais le souverain pontife lira son message dominical à l'intérieur de sa résidence et non place Saint-Pierre par mesure de précaution, a annoncé samedi le Vatican. Un communiqué indique que le chef de l'Eglise catholique, qui est âgé de 86 ans, n'a pas de fièvre et poursuit un traitement aux antibiotiques. François a pour habitude de s'adresser chaque semaine aux fidèles depuis une fenêtre du Palais apostolique donnant sur la place Saint-Pierre. Il restera à l'intérieur dimanche pour "éviter de s'exposer aux changements de température", précise le Vatican dans son communiqué. La pape François a été contraint d'annuler un voyage à Dubaï au sommet des Nations Unies sur le climat, la COP28. Le numéro deux du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a lu un discours en son nom. (Reportage Philip Pullella; Version française Elizabeth P a ineau)